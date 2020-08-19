BIST 100, Erdoğan'ın "müjde"sinden sonra günü yüzde 2.95 yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü tüm milletimize vereceğimiz müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" açıklamasının ardından günü yüzde 2.95 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da yaklaşık yüzde 3 yükselerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.120 seviyesini geçti.

Bloomberght'nin haberine göre; güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmesinin ardından enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.125,80 puana kadar yükselerek günü yüzde 2,95 artışla 1.124,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 2,87 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok artan yüzde 6,30 ile elektrik oldu.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, güneş paneli fabrikası açılışında yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirterek, "Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" açıklamasında bulunmuş, açıklamanın ardından Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 2'ye yakın değer kazanmıştı.

Erdoğan: Cuma günü tüm milletimize vereceğimiz müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum



