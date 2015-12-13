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Yaşam

Facebook'un kurucusu Zuckerberg bebeğinin altını değiştirirken fotoğraf paylaştı

Mark Zuckerberg'in fotoğrafı bir saat içinde 250 bin beğeni aldı

13 Aralık 2015 17:50

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in, çocuğunun altını değiştirirken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Facebook'un kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg, iki aylık bebeği Max'in altını değiştirirken çekilen bir fotoğrafını kendi hesabı üzerinden paylaştı. Fotoğrafı “Biri daha gitti, geriye binlerce kaldı” mesajıyla birlikte gönderen Zuckerberg'in paylaşımı, bir saat içinde 250 bin beğeni aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafla ilgili “Zuckerbeg de klasik 'Facebook babası' oldu” yorumlarında bulundu.

 

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