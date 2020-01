Erdoğan'dan Facebook'un kurucusu Zuckerberg'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an Müslümanlar diğer kişilerin yaptıkları şeyler yüzünden yargılanıyor" diyen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e teşekkür etti.

Mark Zuckerberg, ABD başkan aday adayı Donald Trump'ın "Müslümanların ABD'ye alınmaması" yönündeki açıklamalarının ardından "Şu an Müslümanlar diğer kişilerin yaptıkları şeyler yüzünden yargılanıyor" açıklamasını yapmış, ardından da şirketinde çalışanlara seslenerek, "Eğer Facebook'ta çalışan bir Müslümansanız, Facebook'un kurucusu olarak size güvenli ve barış dolu bir çevre oluşturmak için çabalayacağımı bilmenizi isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Facebook hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her fırsatta ve farklı platformlarda da ifade ettiğim gibi, İslam bir barış dinidir. Barış dini İslam’ı kendi kirli emelleri için araç olarak kullanan cinayet şebekeleri, her gün masum insanları, en başta da Müslümanları katlediyor. Adına DEAŞ, El Kaide, Boko Haram, El Şebab denilen bu karanlık yapılar, İslam dünyası üzerinde oynanan oyunlara figüranlık yapıyorlar. Terörist Müslüman, Müslüman terörist olamaz. İslam ve terör kelimesinin bir arada sıkça kullanıldığı bu zamanlarda, aradaki bu büyük farkı ifade ettiği için de Mark Zuckerberg 'in mesajını ayrıca değerli bulduğumu belirtmek isterim."