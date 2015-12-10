Facebook kurucusu Zuckerberg'den Müslümanlara destek



Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, kişisel hesabı üzerinden paylaştığı bir iletiyle ABD'de kızışan İslam tartışmasına katıldı.

Zuckerberg, Müslümanlara Paris ve diğer saldırılarla bağlantılı olarak ayrımcılık yapılmamasını istedi. Müslümanlara "başkalarının eylemlerinden ötürü yargılanmaktan korku duymayın" diye seslenen Mark Zuckerberg, Müslümanların haklarını korumak için mücadele edeceğini vurguladı.

'Yahudi olarak haksızlığa karşı çıkarım'

Zuckerberg iletisinde şu sözleri kullandı: "Bir Yahudi olarak ailem bana tüm topluluklara karşı yapılan haksızlıklara karşı ayağa kalkmam gerektiğini öğütledi. Bir saldırı bugün size yapılmış değilse bile herhangi birinin özgürlüğüne gelen saldırı zamanla herkese zarar verecek."

Zuckerberg'in açıklaması, gözlemciler tarafından başkan aday adayı Donald Trump'ın Müslümanlarla ilgili sözlerine tepki olarak yorumlandı.

Trump ne dedi?

Cumhuriyetçi partinin başkan aday adaylığında anketlerde önde giden Trump, Kaliforniya eyaletinde 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya dikkat çekmiş ve saldırıya ilişkin ayrıntılar netleşene kadar ülkeye Müslümanların girişine izin verilmemesini talep etmişti.

Kamuoyu araştırmalarında Müslümanların büyük kısmının ABD'ye olan nefretini dile getirdiğine dikkat çeken Trump, "Bu nefret nereden kaynaklanıyor, nedeni nedir? Bunu bulmak zorundayız" dedi. Donald Trump, "Bu tehdit devam ettiği sürece ülkemiz yalnızca cihada inanan insanların korkunç saldırılarının kurbanı olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray kınadı

Beyaz Saray Trump'ın önerisini kınamıştı. ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Ben Rhodes, "Trump'ın ifadeleri değerlerimize tamamen ters düşmektedir" açıklamasını yapmış, Obama'nın sözcüsü Josh Earnest de Trump'ın halkın korkularıyla oynadığını kaydetmişti.