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Bilim / Teknoloji

Facebook'a beklenmedik rakip

Anlık mesajlaşma programı WhatsApp’ın 430 milyon kullanıcıya ulaşarak aktif kullanıcı sayısında Facebook ile yarışır hale geldiği kaydediliyor

27 Ocak 2014 13:27

Facebook’ta bulunan 1 milyar hesap içinde çok sayıda sahte ve kullanılmayan hesap bulunması nedeniyle,  430 milyon kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp'ın Facebook için tahmin edilenden büyük bir tehlike olduğu belirtiliyor.

WhatsApp’ın  Aralık ayında 400 milyon kullanıcısı bulunuyordu. Bir ayda 30 milyon yeni kullanıcıya ulaşan WhatsApp bu hızla büyümesi halinde kırılması zor rekorlara imza atacak.

CHIP Online'ın haberine göre WhatsApp'ın CEO'su Jan Koum, WhatsApp'ın başarısının ardından ortaya çıkan rakiplerinin henüz WhatsApp'ı yakalamaktan çok uzakta olduklarını hatırlatarak, WhatsApp'ın reklam almadan kullanıcılara hizmet etmeye devam edeceğini ve amaçlarının kullanıcıları en rahat ettirecek şekilde çalışan hızlı, pratik ve güçlü bir mesajlaşma yazılımı olmaya devam etmek olduğunu vurguladı.

Bir günde 50 milyar mesajın işlendiği WhatsApp ekosisteminde gelir modeli olarak yıllık 1 dolarlık ücretin dışında henüz başka bir ödeme bulunmuyor. Çalışan sayısını da minimumda tutan firma bu sayede masraflarını arttırmadan, çok düşük ücretle hizmet vermeye devam edebiliyor.

Toplam 50 çalışanı olan firmada 25 mühendis bulunuyor. 20 kişi de her dilde müşteri ilişkilerini takip ediyor. Firmanın reklam alması halinde ise, 430 milyonluk kullanıcı veritabanı ile yılda milyarlarca dolarlık gelir elde etmesi ve Facebook, Google gibi devlerle yarışması mümkün olacak.

Ancak medya önüne çıkmayı sevmeyen şirket sahiplerinin mütevazı hayatlar sürdükleri ve daha fazla kazanmak için saldırgan pazarlama tekniklerini tercih etmedikleri tüm teknoloji dünyasında artık bilinen bir gerçek.

 

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