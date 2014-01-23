'Facebook'un 6 yıl ömrü kaldı'

Princeton Üniversitesi profesörlerinden John Cannarella ve Joshua Spechler, Facebook'un 2020 piyasadan silineceğini öne sürdü. Cannarella ve Spechler, üç yıl içersinde de Facebook'un bugünkü kullanıcılarından yüzde 80'ini kaybedeceğini düşünüyor.

Sosyalmedya.co sitesinin haberine göre, son zamanlarda sıkça Facebook’un genç kullanıcı kitlesinin azaldığı yazılıyor. iStrategy Labs’in geçtiğimiz günlerde yayınladığı rapora göre de Facebook 2010 yılından bu yana 11 milyon genç kullanıcını kaybetmiş durumda. Bu demek oluyor ki 2000’li yılların sonunda sahip olduğu genç kullanıcıların yerini aile büyükleri aldı.

Bu durum Princeton Üniversitesi profesörlerinden John Cannarella ve Joshua Spechler’ın yaptığı araştırmaya göre Facebook’un sonunu hazırlayabilir. Araştırma verilerine bakılırsa Facebook’un kurulduğundan bu yana kullanıcı sayısındaki değişimler 2015-2017 arasında üye sayısının yüzde 80’ini kaybedecek.

Facebook, 2008-2012 yılı arasında kullanıcı sayısında çok büyük bir artış yaşayarak, en çok üyeye sahip sosyal medya platformu olmayı başarmıştı. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca kullanıcı sayısında çok büyük bir değişim olmayan Facebook, 2014 yılından itibaren düşüşe geçmeye başladı.

Myspace örneği

Bu konuda araştırma yaparken, bir zamanlar çok popüler olan ve artık ömrünün sonlarına geldiği gözüken Myspace model olarak alınıyor. Myspace, Facebook kadar olmasa da, 2000’li yılların başında çok büyük bir patlama yapmıştı. Site, 2007 yılından itibarense büyük bir düşüş yaşamaya başlamıştı. Günümüzde ise Myspace kullanım oranı sıfıra yakın. Cannarella ve Spechler de, bu örneği kullanarak Facebook’un 2020 yılında sonunun geleceğini belirtiyor.