T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Facebook'un 6 yıl ömrü kaldı'

Princeton Üniversitesi profesörlerinden John Cannarella ve Joshua Spechler, 2017'de Facebook'un kullanıcılarının yüzde 80'inin kaybetmiş olacağını düşünüyor

23 Ocak 2014 15:55

Princeton Üniversitesi profesörlerinden John Cannarella ve Joshua Spechler, Facebook'un 2020 piyasadan silineceğini öne sürdü. Cannarella ve Spechler, üç yıl içersinde de Facebook'un bugünkü kullanıcılarından yüzde 80'ini kaybedeceğini düşünüyor.

Sosyalmedya.co sitesinin haberine göre, son zamanlarda sıkça Facebook’un genç kullanıcı kitlesinin azaldığı yazılıyor. iStrategy Labs’in geçtiğimiz günlerde yayınladığı rapora göre de Facebook 2010 yılından bu yana 11 milyon genç kullanıcını kaybetmiş durumda. Bu demek oluyor ki 2000’li yılların sonunda sahip olduğu genç kullanıcıların yerini aile büyükleri aldı.

Bu durum Princeton Üniversitesi profesörlerinden John Cannarella ve Joshua Spechler’ın yaptığı araştırmaya göre Facebook’un sonunu hazırlayabilir. Araştırma verilerine bakılırsa Facebook’un kurulduğundan bu yana kullanıcı sayısındaki değişimler 2015-2017 arasında üye sayısının yüzde 80’ini kaybedecek.

Facebook, 2008-2012 yılı arasında kullanıcı sayısında çok büyük bir artış yaşayarak, en çok üyeye sahip sosyal medya platformu olmayı başarmıştı. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca kullanıcı sayısında çok büyük bir değişim olmayan Facebook, 2014 yılından itibaren düşüşe geçmeye başladı.

 

Myspace örneği

 

Bu konuda araştırma yaparken, bir zamanlar çok popüler olan ve artık ömrünün sonlarına geldiği gözüken Myspace model olarak alınıyor. Myspace, Facebook kadar olmasa da, 2000’li yılların başında çok büyük bir patlama yapmıştı. Site, 2007 yılından itibarense büyük bir düşüş yaşamaya başlamıştı. Günümüzde ise Myspace kullanım oranı sıfıra yakın. Cannarella ve Spechler de, bu örneği kullanarak Facebook’un 2020 yılında sonunun geleceğini belirtiyor.

 

ETİKETLER

facebookistatistikdüşüşprinceton

İlgili Haberler

Facebook özel mesajlaşmaları satıyor mu?

Facebook'un, kullanıcların özel mesajlaşmalarını şirketlere satarak reklam gelirini artırdığı öne sürüldü

Facebook, kullanıcı bilgilerini Yandex'le paylaşacak

Facebook, üyelerinin açık bilgilerini, Rusya'nın en büyük arama motoru Yandex'le paylaşacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24