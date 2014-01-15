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Bilim / Teknoloji

Facebook, kullanıcı bilgilerini Yandex'le paylaşacak

Facebook, üyelerinin açık bilgilerini, Rusya'nın en büyük arama motoru Yandex'le paylaşacak

15 Ocak 2014 14:52

Facebook, üyelerinin açık bilgilerini, Rusya'nın en büyük arama motoru Yandex'le paylaşacak.

İki şirket arasında varılan anlaşmayla, Yandex, Rusya, Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki Facebook kullanıcılarının açık bilgilerine erişebilecek.

Eski Sovyet cumhuriyetlerinden oluşan dokuz üyeli Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında Ukrayna, Belarus ve Kazakistan da bulunuyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Facebook'un paylaşacağı veriler, kullanıcıların paylaşımlarıyla, yorumlarını da içeriyor. Profiller ve özel paylaşımlara arama motorunda ulaşılamayacak.

 

Yorumlar da görülecek

 

Anlaşmanın Yandex'in arama sonuçlarını geliştirmesi ve Rusya'da Facebook trafiğini güçlendirmesi bekleniyor.

Yandex'ten yapılan açıklamada, "Yakın bir gelecekte, Yandex arama sonuçları sadece Facebook'taki paylaşımları değil, bunlara yapılan yorumları da gösterecek" denildi.

Yandex, arama sonuçlarını sıralarken Facebook'taki paylaşımların popülaritesini dikkate alacağını söylüyor.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi olan Facebook, Rus pazarında yerel rakiplerinin gerisinde.

Şirket, rekabetin arttığı bir ortamda yüksek büyüme seviyesini koruyabilmek için yükselen pazarlardaki varlığını güçlendirmeye çalışıyor.

Anlaşmanın mali boyutuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı haberlerde, nakdin söz konusu olmadığı belirtiliyor.

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