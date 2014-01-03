Facebook özel mesajlaşmaları satıyor mu?

Reklam gelirlerini artırmak için birçok yola başvuran Facebook'un kullanıcıların özel mesajlarını tarayarak bu verileri reklamveren şirketlerle paylaştığı iddiası ortalığı karıştırdı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açılan toplu davada Facebook, özel mesajları satmakla suçlanırken, şirketin bu şekilde kullanıcıların gizlilik haklarını ihlal ettiği öne sürüldü. Davanın açılmasıyla olay büyürken Facebook hakkındaki iddiaları yalanlama yoluna gitti ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığını savundu.

İsviçre merkezli araştırma şirketi High-Tech Bridge ise davayı açanları doğrular bir rapor yayınladı. Buna göre Facebook kullanıcılara haber vermeksizin özel mesajları tarıyor ve bu kayıtların tutulduğu gizli bir URL adresi söz konusu.

Michael Hurley ve Matthew Campbell'in tüm ABD kullanıcıları adına açtığı dava eğer Facebook'un aleyhine sonuçlanırsa şirket gün başına yaptığı her gizlilik ihlali için 100 dolar ödeyecek ve kullanıcı başına bu rakam 10 bin dolara kadar çıkacak.