'Birine aşık olabilmek için 224 tweet ve 70 facebook mesajı yeterli'

Sosyal ağların, fotoğraf ve video paylaşmak, gündemi takip etmek dışında gerçek hayata direkt bir etkisi daha var; aşk da sosyal medyadan bulunabiliyor. PIXmania’nın araştırmasına göre, bir çiftin birbirine aşık olabilmesi için 224 tweet ve 70 Facebook mesajı yeterli oluyor.

Sosyalmedyaco'nun Telegraph‘ın paylaştığı araştırmaya dayandırdığı haberine göre Twitter, İki kişinin birbirine aşık olabilmesi için 224 tweet yeterliyken bu tweet’lerin 140 karakterden oluştuğunu göz önüne alırsak bu toplamda 39 sayfalık bir kitaba denk geliyor. Aynı zamanda bu tweet’lerin hiç aralıksız atıldığını varsayarsak bu flörtün mutlu sonla bitmesi 24 günü buluyor.

Diğer yandan 55 yaş ve üstü çiftler eski flörtleşme yöntemleri ile birbirlerine aşık olduklarını iki buçuk ayda anladıklarını söylüyor. Bu da sosyal ağlar ve modern teknolojinin kişilerin bir ilişkiye başlamasında eski usullere nazaran iki kattan fazla hızlandırıcı bir etkisi olduğunu gösteriyor.

Twitter, dijital aşkın merkeziyken bir çiftin romantik bir ilişkiye başlaması için 70 Facebook mesajı, 163 SMS, 37 e-posta ve 30 telefon görüşmesi gerekiyor. Bu rakamlar modern teknolojinin flörtleşme sürecinin hızlandırdığını ve ilişkilerin daha hızlı bir şekilde resmileşebildiğini anlamamız için yeterli.

Bunlara ilaveten araştırmaya katılan erkekler ilgilendikleri kadın kullanıcılara sosyal ağlardan yılda ortalama 517 mesaj gönderdiğini söylerken kadın kullanıcıların gönderdiği mesaj sayısı 386′da kalıyor. Ayrıca katılımcıların %68′i ilk randevudan ortalama dört saat sonra sosyal ağlardan mesaj göndermeye başladıklarını söylüyor.

Sosyal medya aşkı körüklüyor gibi gözükse de modern dünyanın modern çiftleri ilişkilerini bu kanallardan bitirmeye de daha meyilli. Katılımcıların %36′ı ilişkilerini telefon ile bitirdiğini söylerken %27′si kısa mesajla sevgilisinden ayrıldığını belirtiyor. Diğer yandan %13′lük bir kesim ise sosyal medya aracılığıyla ayrılık kararını duyurduğunu itiraf ediyor.