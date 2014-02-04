‘Facebook yerine Renren, Youtube yerine Youku gibi klon siteler mi kurulacak?’

Hülya Karabağlı / ANKARA

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın verdiği soru önergesini internetten kaldırma talebi tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan’a Çin’in yaptığı gibi “Facebook yerine ‘Renren’, Twitter yerine ‘Fanfou’, Youtube yerine ‘Youku’ gibi klon siteler mi kurulacak?” sorusunu yöneltti.

Tartışmalara neden olan internet düzenlemesine değinen Tanırkulu, “AKP Hükümetinin denetim altına aldığı bir internet sistemi mi oluşturulmaktadır?” diye sordu. Tanrıkulu’nun Başbakan’ın cevaplandırması istemiyle Meclis’e sunduğu soru önergesi şöyle:

“Son günlerde BTK ve TİB aracılığı ile T.B.M.M. Yasama Çalışmalarını yansıtan haberlere bile yasak getirildiği dikkate alındığında, düşünce ve ifade özgürlüğü ile haber alma ve basın özgürlüğünü baskı altına alarak Türkiye’de AKP Hükümetinin denetim altına aldığı bir internet sistemi mi oluşturulmaktadır?

İnternet kısıtlanarak, bir tür yasak getirilerek, yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet gerçekleri dünya ve Türkiye kamuoyundan gizlenmeye mi çalışılmaktadır?

Türkiye’de TİB ve BTK aracılığıyla internet ortamında başta Facebook, Twitter, Tumblr, Vimeo, Youtube, Blogger olmak üzere sosyal medya platformlarına kısıtlama mı getirilmektedir?

Son günlerde BTK ve TİB kurumları aracılığıyla üstelik TBMM yasama çalışmalarını yansıtan haberlere yayın yasakları getirilmesi, AKP Hükümetinin işleri demokrasi anlayışının bir göstergesi midir?

Haberlere ve internete bir tür yayın yasağı getirilmesi, Avrupa Birliği normları ile uyuşmakta mıdır?

Altın Kalkan Projesi Türkiye’de de mi uygulanmaya başlanacaktır?

Vatandaşların kişisel verileri de dahil olmak üzere tüm internet verileri en az 2 yıl süresince kayıt altına alınacak mıdır?

Türkiye’de, tamamıyla Hükümetin denetiminde olan Facebook yerine Renren, Twitter yerine Fanfou, Youtube yerine Youku gibi klon siteleri mi kurulacaktır?

Basın sansürleri için hükümetin Basın Sansür Kurulu oluşturmak gibi bir çalışmasının olduğu iddiaları doğru mudur?

İddia doğru ise hükümet, Basın Sansür Kurulu oluşturduktan sonra, düşünce ve ifade özgürlüğüne de yasak ve sansür getirecek midir?”