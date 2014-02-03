‘İnternet yasa tasarısı ‘korucubaşı’ düzenlemesidir, korku dünyası yaratılmak isteniyor’

Hülya Karabağlı / ANKARA

HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kanunu tasarısı içine monte edilen ve özgürlükleri kısıtlayan İnternet düzenlemelerini ‘korucubaşı’ sistemi olarak nitelendirdi. Düzenlemenin yer ve içerik sağlayıcıları Türkcell, Vodafone ve Telekom gibi kuruluşlara, muhbirlik dayatması yaptığına dikkat çeken Kürkçü, “Vodafone, Türkcell, Türk Telekom bu dayatmayı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Kendi müşterilerinin haklarını hükümete teslim edecek mi? Korucu olmamak için ölümü dahi göze alan Kürt köylülerinin gösterdiği gösterdikleri onurlu tavrı gösterecekler mi?” dedi.

Kürkçü, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu’nda yarından itibaren maddelere geçilmesi beklenen internet düzenlemesine ilişkin partisinin görüşlerini ve izleyecekleri tutumu anlattı.

Yasayı ihlal etmeyi iş edineceğim

“Şahsen ben bu yasanın getireceği yasakları ihlali iş edineceğim. Hükümetin, Başbakan’ın bütün yaptıklarını, haklarındaki iddiaları, internetten paylaşacağım. Herkesi de bunu yapmaya çağırıyorum. Herkes bunu binlerce kez yaptığı takdirde bu yasa işlemez olacaktır” diyen Kürkçü’nün değerlendirmeleri şöyle:

"İnternet düzenlemesi, ihtisas komisyonlarında görüşülmedi. Başka bir tasarının içinde getirildi. Ancak, usul kadar esas da sıkıntılı. Bu düzenleme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerine, Avrupa Konseyi, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı hükümler içeriyor. Hükümet, buna rağmen, Anayasa Mahkemesi ve Cumhurbaşkanlığı’ndan dönünceye kadar zaman kazanmak istiyor. Kendi istekleri için bu düzenlemeyi kendine siber kalkan yapmak istiyor.

Bu yasa Türkiye’yi İran ve Çin gibi ülkelerin kategorisine indirir. Ancak o ülkeler otoriter rejimlerle yönetiliyor. Türkiye ise AB aday ülkesi, Avrupa Konseyi üyesi konumunda olduğu için bu yasaklar uygun değil.

Bu düzenleme yer ve içerik sağlayıcılarına da ‘benim muhbirim ol’ dayatmasıdır. Wodafon, Türkcell, Türk Telekom bu dayatmayı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Hükümet güvenlik ihtiyacı açısından baskı altında tutuyor.

Bu internet sağlayıcılarını internet korucubaşı olarak zapturapt altına almak istiyor. Hükümet burada bu büyük oyuncuları kendi oyuna dâhil etmek istiyor. Benim muhbirim ol diyor, istersem tüm kullanıcıların bilgilerini bana verin diyor. Bu internet sağlayıcıları kendi müşterilerinin haklarını hükümete teslim edecek mi? Korucu olmamak için ölümü dahi göze alan Kürt köylülerinin gösterdiği tavrı onurlu gösterecek mi?

İnternet kullanıcısı olarak her gün ziyaret ettiğimiz onlarca siteden, gelen e-maillerden her birinden sorumlu tutulacağız, yeni bir suç dünyası ihdas ediliyor.

Kimse suçlanmayacağından emin olamayacak. Bir korku dünyası yaratılmak isteniyor."