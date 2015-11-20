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Bilim / Teknoloji

Facebook'tan 'eski sevgiliye önlem' uygulaması

Facebook, kullanıcılarını eski sevgilisinden kurtarmaya yarayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi

20 Kasım 2015 17:23

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, kullanıcılarını eski sevgiliden kurtarmak için yeni bir uygulama yaptı. Artık Facebook'ta eski sevgilinize gösterilecek içerik kısıtlanabilir.

İHA'nın haberine göre, blog gönderisinde duyurulan yeni araçlar, şu an mobil cihazlarda çalışıyor ve ilişki durumunu değiştirdiğinizde devreye giriyor. Değişikliği yaptıktan sonra söz konusu kişiden göreceğiniz durum güncellemelerini, fotoğrafları ve videoları kısıtlayabiliyorsunuz. Bunun yanında eski sevgilinizle olan fotoğrafların etiketini veya görünürlüğünü otomatik olarak kaldırma seçeneğine sahip oluyorsunuz. İşlev, eski sevgilinin sizin hakkınızda göreceklerini kısıtlamanıza da izin veriyor. Bu kişiye ait gönderileri gizleyebiliyor, böylece sadece herkese açık veya ortak arkadaşlar için paylaştığı gönderileri görebiliyorsunuz.

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