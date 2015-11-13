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Bilim / Teknoloji

Facebook, Türkiye'nin istediği bilginin yüzde 87'sini paylaştı

Kısıtlanan içerik taleplerinin yüzde 22'si Türkiye'den geldi

13 Kasım 2015 12:20

Hükümetlerden kendisine gelen hesap ve kullanıcı bilgisi ile içerik kaldırma taleplerini içeren ve sosyal ağın şeffaflık karnesini gösteren Facebook Devlet Talepleri Raporu’nda Türkiye’den gelen taleplere daha olumlu yaklaşıldığı görüldü. Facebook, bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin istediği bilgilerin yüzde 87,5’ini verdi.

Teknoyo’nun haberine göre bu yılın ilk 6 ayında Facebook’un Türkiye’nin talebiyle kısıtladığı içerik sayısı 4496 oldu. Türkiye’de 2014 yılının ilk yarısında 1893 olan kısıtlanan içerik sayısı, bir yılda yüzde 137 arttı. Diğer bir deyişle Facebook’un Türkiye’de engellediği içerik sayısı bir yılda 2.4 katarttı.

Kaldırılan içerikte Türkiye ikinci oldu

Facebook’un devlet makamlarının talebiyle kaldırdığı içerik sayısında Hindistan 15155 içerikle açık ara birinci sırada yer alırken, Türkiye’nin ardından listenin üçüncüsü 295 içerikle Fransa,dördüncüsü 195 içerikle İsrail, beşincisi 188 içerikle Almanya oldu.

Facebook’un bu yılın ilk yarısında dünya genelinde devletlerin talebiyle kısıtladığı toplam içerik sayısı 20568’i buldu. Bu içeriklerin yüzde 74’ü Hindistan’dan ve yüzde 22’si ise Türkiye’den geldi. Diğer bir deyişle dünya genelinde kısıtlanan içeriklerin yüzde 96’sı sadece iki ülkeden (Hindistan ve Türkiye) çıktı. 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde Türkiye Facebook’a 368 veri talebinde bulundu. Bu taleplerin ilgilendirdiği hesap sayısı 475 oldu. 

 

Geçen sene yüzde 57'sini vermişti

 

Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’nin Facebook’tan istediği kullanıcı bilgisi sayısı yüzde 71 arttı. Rapor, Facebook’un artıkTürkiye’den gelen taleplere daha olumlu yaklaştığını da gözler önüne serdi. 2013 yılında Türkiye’den gelen kullanıcı bilgisi taleplerinin ancak yarısını (yüzde 53) veren Facebook, bu yılın ilk yarısında Türkiye’nin istediği bilgilerin yüzde 87.5’ini verdi!

 

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