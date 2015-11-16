Paris'teki Facebook uygulaması neden Ankara için uygulanmadı?

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan saldırıların ardından Facebook, terör saldırılarında olay yerinde sağ kurtulmayı başarabilenlerin ailelerini ve arkadaşlarını haberdar edebilmesi için bir haberleşme ağı oluşturdu.

Ancak Facebook "aynı hassasiyeti neden Ankara'da meydana gelen patlamada göstermediği" yönünde peki çok eleştiri aldı. Facebookûn kurucusu Mark Zuckerberg konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Facebook Safety Check

Facebook Güvenlik Durumu Kontrolü (Facebook Safety Check) adı altında oluşturulan network, terör saldırılarından sağ kurtulanların birbiriyle haberleşmesini sağlıyor. Saldırı anında bölgede bulunanların Facebook üzerinden işaretleyebildiği yer bildirimi ile sağ olduklarının anlaşılabildiği uygulama, yakınları için endişelenenlere kolaylık sağlıyor.

"Şok olduk ve oldukça üzgünüz"

Facebook yetkilisi yaptığı açıklamada "Paris’te gerçekleşen olay sonucunda şok olduk ve oldukça üzgünüz. İletişim bu tür durumlarda aileler ve arkadaşlar için oldukça kritik bir durum"ifadelerini kullandı.

Zuckerberg: Bu bir başlangıç

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, Beyrut ve Ankara'da meydana gelen patlamalarda Facebook'un benzer bir uygulamayı hayata geçirmemesi yönünde sayısız soruyla karşılaşması üzerine kendi profil sayfasından açıklama yaptı.



Facebook'un Paris saldırısına kadar olan süreçte sadece doğal felaketler sonrasında söz konusu uygulamayı hayata geçirdiğini dile getiren Zuckerberg, Paris saldırısının ardından Facebook'un yeni bir karar aldığını ve artık doğrudan insanın neden olduğu felaketlerde de bu uygulamanın kullanılacağını söyledi.