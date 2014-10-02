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Yaşam

Facebook, 'drag queen'lerin profillerini kapattığı için özür diledi

Kullanıcılarına 'gerçek isim' şartı koşan Facebook, 'drag queen’lerden özür dileyerek sitede daha temkinli bir müşteri hizmetleri sağlanacağını duyurdu

02 Ekim 2014 14:08

Sosyal paylaşım ağı Facebook'ta sahne isimlerini kullanan 'drag queen*’lerin profillerinin kapatılmasıyla ortaya çıkan tartışmadan sonra LGBTİ ve drag queen topluluğundan özür dileyen Facebook yönetimi, sosyal ağdaki profillerinde gerçek ismini kullanmayanlarla ilgili yaklaşımında daha temkinli olacağını belirtti.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Facebook Ürün Şefi Christopher Cox, Çarşamba günü (1 Ekim 2014) yayınladığı bir gönderide son olarak yaşanan profil temizleme olaylarından dolayı özür diledi. Facebook’un “gerçek isim politikası” nedeniyle profili işaretlenen yüzlerce drag queen’in, sitede sahne isimlerini kullanmaya devam edebileceklerini söyledi. Cox, “Facebook’taki politikamızın özü, herkesin gerçek hayatta kullandığı isimleri sitede de kullanmasıdır” dedi.

 

'Gerçek isim politikası'

 

Facebook’un kullanım şartlarına göre, üye olan kişiler isimlerini “kredi kartı, ehliyet ya da öğrenci kimliğindeki şekliyle” kullanmak zorundalar. Facebook’un iş modeline göre, kişilerin detaylı ve gerçek bilgiler içeren profilleri, kişiye özel reklam uygulamaları için önem taşıyor.

Facebook’un karşılaştığı bu eleştiriler, yeni kurulan “Ello” adlı şirkete ilgiyi artırdı. Ello’da sahte isimler kullanılabiliyor, reklam alınmıyor ve site, kullanıcıları izlemeyeceğine dair söz veriyor.

*“Drag queen” terimi, travesti olması zorunlu olmamakla beraber, genellikle performans amacıyla gösterişli kadın kıyafetleri giyinen erkekleri tanımlamak için kullanılyor.

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