'Anti Facebook' platformu Ello ilgi odağı oldu

Reklam almama ve kullanıcı verileri satmama sözü nedeni ile "anti-Facebook" platformu olarak isimlendirilen sosyal medya mecrası olan Ello, saattte 31 bin kullanıcıdan üyelik isteği aldığını açıkladı.

BBC'ye konuşan Ello'nun kurucusu Paul Budnitz, siteyi ilk olarak sadece sayıları 90 kadar olan kendi arkadaşları arasında bir ağ kurmak için açtığını söyledi. ABD'nin Vermont eyaletinde bir bisiklet dükkanı işleten Budnitz 7 Ağustos'ta sitesinin kapılarını herkese açmış. Her ne kadar Budnitz Ello'yu öyle tanımlamasa da, kullanıcıların siteyi "Anti-Facebook" olarak isimlendirmesinden memnun. Ello'nun para kazanma yöntemi ise bazı özelliklere erişimi gelecekte ücretlendirmek. Uzmanlar ise, bunun siteyi zor duruma sokabileceği görüşünde.

'Facebook bir reklam platformu biz ise bir ağız'

Budnitz "Yola devam ettikçe öğreniyoruz ama teknik ekibimiz çok sağlam" diyor. Budnitz Facebook'u bir rakip olarak görmediklerini söylüyor. "Facebook bir reklam platformu biz ise bir ağız" diyor. Budnizt Apple Store gibi bazı özellikleri birkaç dolar karşılığında satacaklarını söylüyor.

'Reklamları sevmeyiz ama bu şirketler bize istediğimizi veriyor'

Teknoloji firması Forrester'dan analist James McQuivey ise ücretlendirme planına mesafeli. "Tüm diğer sosyal medya platformları, Whatsapp'tan Instagram'a Pinterest'e, işleyebiliyorlar çünkü ücretsizler" diyor. McQuivey, insanların reklam sevmeseler de reklamlar sebebi ile bir internet sağlayıcısını büyük kitleler halinde terk etmediklerini söylüyor. McQuivey, "Hepimiz reklamları sevmediğimizi düşünebiliriz. Hepimiz şirketlerin kişisel verilerimizden kâr elde etmesinin yanlış olduğunu düşünebiliriz ama davranışlarımıza baktığımızda bu şirketler bize istediğimiz şeyi veriyor ve biz karşılığında ne olduğunu çok da kafaya takmıyoruz."

Ello'yu ilk açtığınızda gözünüze çarpan, sitenin sade tasarımı. Daha oturmuş sitelere göre pek de kullanıcı dostu gibi gözükmüyor. Daha bu haftasonu bir DDoS saldırısı (bir siteye ya da servis sağlayıcıya kaldırabileceğinin çok üzerinde internet trafiği akışı yönlendirmek - Distributed Denial of Service) atlatan site, haftasonu boyunca kapalı kalmış ama tekrar yayına girebilmiş.