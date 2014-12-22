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Kültür-Sanat

!f İstanbul yine ‘ilklere’ imza atacak!

12 Şubat’ta başlayacak olan Bağımsız Filmler Festivali’nde, İran sinemasından animelere pek çok dikkat çekici yapım ilk kez seyirciyle buluşacak

22 Aralık 2014 21:36

!f İstanbul Uluslar arası Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl hayatın iki ucuna dokunan, hem aşka hem ölüme odaklanan filmlerle geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de gösterimler düzenleyecek olan festival, 12 Şubat’ta başlayacak.

Hafif Müzik’teki habere göre, festival yine “ilklere” imza atacak. !f 2013’ün Keş!f yarışmasında SİYAD Ödülü’nü kucaklayan “The Act of Killing”in devamı niteliğinde sayılan Joshua Oppenheimer belgeseli “The Look of Silence”, Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da seyirci karşısına çıkacak. Werner Herzog, Errol Morris ve Andre Singer’ın destekleriyle hayat bulmuş olması ve FIPRESCI Ödülü’nün yanı sıra Avrupa Film Eleştirmenleri Ödülü (FEDEORA), İtalyan İnternet Eleştirmenleri Ödülü (Mouse d’Oro) ve İnsan Hakları Gecesi Ödülü’ne sahip oluşuyla ilgiyi hak ediyor.

 

 

 

!f İstanbul’un ilk Türkiye gösterimini gerçekleştireceği bir diğer film ise, sinema eleştirmeni Roger Ebert otobiyografisi olan “Life Itself” isimli yapım. Pulitzer ödüllü Ebert’in samimi ve etkileyici portresini çıkaran film, belgesel sinemanın ustası Steve James imzasını taşıyor.

Fragmanıyla dahi baş döndüren yeni Alejandro González Iñárritu filmi, “Birdman” de Türkiye’de ilk kez !f’te seyirci karşısına çıkacak. Onun yanında ilk gösterimi gerçekleşecek bir diğer, ilgi çekici film ise İran sinemasının ilk Vampir filmi olan, Ana Lily Amirpour imzalı “A Girl Walks Alone at Night”.

 

 

 

!f 2015, anime severleri de aşka getirecek. Anime ustası Isao Takahata’nın 14 yıl süren sessizliğin ardından hazırladığı ilk filmi “The Tale Princess of Kaguya” ve Hayao Miyazaki’nin hayatının yanı sıra Ghibli Stüdyoları’nın üretimi durduracağı haberlerinin arkasında yatanları anlatan “The Kingdom of Dreams and Madness”, Türkiye’de ilk kez yine !f İstanbul’da gösterilecek.

 

Festival teaser’ı ise şöyle:

 

 

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