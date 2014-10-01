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Eylülde 143 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin hazırladığı raporda, 2014'te en az 1414 işçinin hayatını kaybettiği kaydedildi

01 Ekim 2014 15:27

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) son raporuna göre, "Eylülde hayatını kaybedenlerle birlikte 2014’ün ilk dokuz ayında en az 1414 işçinin öldüğü" kayda geçerken sadece eylül ayında en az 143 işçi yaşamını yitirdi. 

Bianet'te yer alan habere göre, İSİG’in verileri "ocak ayında 97 işçi, şubat ayında 82 işçi, mart ayında 122 işçi, nisan ayında 121 işçi, mayıs ayında 417 işçi, haziran ayında 146 işçi, temmuz ayında 127 işçi, ağustos ayında 159 işçi yaşamını yitirdiğini" gösteriyor.

Veriler yazılı, görsel, dijital basından takip edilen, emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ve işçi yakınlarının bildirimleri sonucunda toplandı.

 

İnşaat sektörü

 

Eylülde hayatını kaybeden işçilerin 49’u inşaat, yol işkolunda; 28’i tarım, orman işkolunda; 10’u madencilikte; 10’u taşımacılıkta; 9’u ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda; 9’u metal sanayinde; 6’sı enerji işkolunda; 6’sı belediye, genel işler işkolunda; 4’ü savunma, güvenlik sanayinde; 3’ü gıda, şeker işkolunda 3 işçi; 2’si tekstil, deri işkolunda; 2’si çimento, toprak, cam işkolunda; 2’si sağlık, sosyal hizmetler işkolunda; 1’i ağaç, kağıt işkolunda; 1’i banka, finans, sigorta alanında çalışıyordu. Üç kiçinin ise çalıştığı işkolu belirlenemedi.

 

Beş çocuk

 

Eylül 2014’te hayatını kaybeden işçilerin 11’i kadın, 132’si erkekti. Hayatını kaybedenler arasında beş çocuk, dört göçmen işçi bulunuyordu.

 

Öneriler

 

İSİG’in iş cinayetlerinin azalması için getirdiği öneriler şöyle:

* İşçilerin örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalı. İşçilerin sendika seçme özgürlüğü ve iş güvencesi sağlanmalı.

* Başta taşeronlaştırma olmak üzere her türlü güvencesiz çalıştırma biçimi yasaklanmalı.

* İşçi sağlığı kurulu işler hale gelmeli ve kurul işçi sağlığını etkileyen üretimin her hususuna müdahale edebilmeli. Kurulun en az yarısını işçiler oluşturmalıdır. Sendikalar, meslek odaları ve uzmanların oluşturduğu heyetler söz ve karar sahibi olmalı.

Eylül 2014 İş Cinayetleri Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.

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