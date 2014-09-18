T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

8 ayda 39 çocuk işçi hayatını kaybetti!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yaptığı araştırmaya göre, 2014 yılının ilk 8 ayında yaşamını yitiren 39 çocuk işçinin 23'ü tarım da çalışıyordu

18 Eylül 2014 15:19

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin basından, emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ve işçiler, işçi yakınlarının bildirimleri ışığında tespit edebildiği kadarıyla 2014 yılının ilk sekiz ayında en az 39 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden çocuk işçilerin 23'ünün tarım işkolunda çalışıyor. Araştırmaya göre, okulların tatil olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında ölümlerin sayısı arttı. Verilere göre, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuklardan 7'si kız iken 32'si erkek. 
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2013 yılı sonunda hazırladığı “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nda, 6-17 yaş arasındaki 15 milyon 247 bin çocuktan 893 bininin çalıştığı belirtiliyor. 6-14 yaş arasındaki çocukların ise -yasak olmasına rağmen- 292 bininin çalıştığı ifade ediliyor. Çocukların çalışması okumalarına da engel oluyor. Rapora göre söz konusu 292 bin çocuğun yüzde 20’si zorunlu eğitime devam edemiyor. Lise çağı da farklı bir görüntü sunmuyor. 15-17 yaş grubundaki çalışan çocukların ise yüzde 66’sı liseye gidemiyor.  
 

ETİKETLER

çocuk işçi2014öldü8 ay39hayatını kaybettiişçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24