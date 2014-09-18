8 ayda 39 çocuk işçi hayatını kaybetti!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin basından, emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ve işçiler, işçi yakınlarının bildirimleri ışığında tespit edebildiği kadarıyla 2014 yılının ilk sekiz ayında en az 39 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden çocuk işçilerin 23'ünün tarım işkolunda çalışıyor. Araştırmaya göre, okulların tatil olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında ölümlerin sayısı arttı. Verilere göre, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuklardan 7'si kız iken 32'si erkek.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2013 yılı sonunda hazırladığı “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nda, 6-17 yaş arasındaki 15 milyon 247 bin çocuktan 893 bininin çalıştığı belirtiliyor. 6-14 yaş arasındaki çocukların ise -yasak olmasına rağmen- 292 bininin çalıştığı ifade ediliyor. Çocukların çalışması okumalarına da engel oluyor. Rapora göre söz konusu 292 bin çocuğun yüzde 20’si zorunlu eğitime devam edemiyor. Lise çağı da farklı bir görüntü sunmuyor. 15-17 yaş grubundaki çalışan çocukların ise yüzde 66’sı liseye gidemiyor.

