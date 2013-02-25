Eylisli: Ülkemden ayrılırsam ilk Türkiye’yi düşünürüm, ama devlet çağrı yapmalı

Ülkesinde hakkında linç kampanyası başlatılan Azerbaycanlı yazarı Ekrem Eylisli, Türkiye’den davet beklediğini söyleyerek, “Bir grup yazar, aydının büyük desteği oldu. Ama hiç politikacı aramadı” dedi.

Radikal gazetesinden Pınar Öğünç’e konuşan Eylisli yaşadıklarını anlattı.

Evinin önünde biriken kalabalığın biraz azaldığını belirten Eylisli, “Televizyonlarda aleyhime yapılan yayınlar durunca sokaktaki tepkiler de azaldı. Üç-dört gündür evimin önüne gelen de yok” dedi.

Yapılan linç kampanyasını eleştiren Eylisli “Benim olayım insanların devlette bir grup adama ne kadar vatansever olduklarını kanıtlama imkânı verdi. Çünkü bu çıkar demektir. Benim üzerimden kanıtladıkları vatanseverliklerini kendilerine sermaye yapanlardır onlar” diye konuştu.

Eylisli, Azerbaycan’dan ayrıldıktan sonra gideceği ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek devletten bir çağrı beklediğini söyledi ve şöyle konuştu:

“Burada hayat benim için çok çetin. O kadar hadise olmuş, yazdıklarım kitaplardan çıkarılmış, eserlerim tiyatrolarda oynatılmıyor. Burada yaşamak gittikçe zor geliyor bana. Ülkemden gitmeye karar versem önce Türkiye’yi düşünürüm. Kendimi ülkemden sonra iyi hissedebileceğim yer Türkiye’dir. Bir kere aramızda kardeşlik vardır. Ama birilerinin beni çağırması icap eder. Bir grup yazar, aydının büyük desteği oldu. Ama yok, hiç politikacı aramadı.”