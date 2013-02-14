Ekrem Eylisli için duyarlılık kampanyası

Ekrem Eylisli Azerbaycan’ın Resmi Ermeni tezine karşı çıktı, kulağına ödül kondu, kendisi, ailesi ve tüm yaşamı tehlike altında…

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75 yaşındaki önde gelen Azeri yazar ve düşünce adamı Ekrem Eylisli'nin "Taş Hayalleri" adlı uzun hikayesinde Ermeni nüfusa yönelik kitlesel saldırılar ve linç olaylarına yer verince hakkında linç kampanyası başlatıldı. Olaylar Eylisli'nin henüz Azerice olarak yayımlanmayan uzun hikayesi Taştan Hayaller'in Rus edebiyat dergisi Drujba Narodov'da (Halkların Kardeşliği) çıkmasından bu yana patlak verdi. Azerbaycan'da geniş bir kesim bu nedenle kitabı "Azerilerin kötülenmesi" olarak algılıyor.



Kitapta, 20. yy'ın başlarında Nahçivan’ın Eylisli köyünde birbiriyle iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olan Azerilerin ve Ermenilerin İstanbul’dan gönderilen Türk komutan Edif bey’in tahrikiyle ezeli düşman haline getirilmesi, Türk komutanın onlarca Ermeni’yi katlettirmesi olayının kaleme alınması, Azeri kamuoyunun yoğun tepkilerine neden olmaktadır.



Oysa Eylisli, sadece şunu amaçladığını söyledi: "Azerilerle Ermenilerin düşman olmadığını göstermeye çalıştım. Ermeni bir yazarın da bir gün Azerilerin çektiklerini yazmasını umuyorum. "



ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Dağlık Karabağ bölgesi için 1990'lı yıllarda yaşanan savaş sırasında bölgenin savunmasız Ermeni halkının başına gelenleri hikaye eden Azeri yazar Ekrem Eylisli'ye yönelik tehditlerden Azerbaycan hükümetini sorumlu tuttu.



'Hrant Dink gibi'

Türkiye'den yazar ve yayıncı Ragıp Zarakolu da, Eylisli'ye yönelik tehditlere dikkat çeken bir basın açıklaması yaparak; "Hrant Dink benzeri yeni bir cinayetin yeniden işlenmesinin önüne geçilebilmesi için uluslararası kamuoyunu, Türkiye ve Azerbaycan demokrat kamuoylarını Ekrem Eylisli ile aktif dayanışmaya çağırıyorum" dedi.



"Sonraki gelişmeler şöyle;

- Ekrem Eylisli’nin Halk Yazarlığı ünvanı Azerbaycan Hükümeti tarafından geri alındı

- Aylık 1.270 dolar tutarındaki emekli aylığı Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından kesildi.

- Yazarın eşi ve oğlu da bu yüzden işlerinden kovuldu.

- Şimdilerde gösterici gruplar ‘baltanı al gel’ sloganlarıyla her gün evinin önünde kitaplarını yakıyor, baskı uyguluyor.

- Devletin resmi yayın organları dahil olmakla tüm Azeri basınında Eylisli’nin Azerbaycan vatandaşlığından çıkarılması, bütün unvanlarının elinden alınması talep edilmektedir.

- En son, iki gün önce hükümet yanlısı milletvekili Hafız Hacıyev'in, yerel medyaya Eylisli'nin kulağını kesip getirene 12,700 dolar ödül vereceğini açıklaması izledi.



Ekrem Eylisli’nin kişiliğini ve yaşam hakkını ve onun şahsında düşünce özgürlüğünü savunmak, ikinci bir Hrant Dink olayının yaşanmaması için ve Azerbaycan Hükümeti destekli bu linç kampanyasını etkisizleştirmek ve Eyisli’nin yalnız olmadığını göstermek için imza kampanyasına destek verelim.

Ve lütfen kampanyayı tüm sosyal medya da paylaşıp, yaygınlaştıralım."



Eylisli kimdir?



Ekrem Eylisili (Naibov Ekrem Necef oğlu). Yazar, dramaturg, çevirmen. Azerbaycan Halk Yazarı. 1937’de Nahçivan’ın Ordubad ilinin Yukarı Eylisli köyünde doğdu. 1967’de Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin üyesi oldu, 1968’de Azerbaycan SSC Lenin komsomolu ödülüne layık görüldü. Azerbaycan emektar ince sanatlar uzmanı (1968), Azerbaycan eski milletvekili (2005).



Rusya’da Maksim Gorki adına Edebiyat Enstitüsü mezunu olan Ekrem Eylisli, ‘Gençlik’ yayın evi baş redaktörü (1968-1970), ‘Mozalan’ satirik dergisi baş redaktörü (1970-1971), Başbakanlık devlet sinema çekimleri komitesi baş redaktörü (1974-1978), ‘Azerbaycan’ dergisi baş redaktörü (1978-1983), Azerbaycan Yazarlar Birliği katibi (1987-1991) görevlerini yürütmüştür.

Azerbaycan cumhuriyeti’nin 'Şeref nişanı' ve “Şohret” madalyalarına layık görülmüş E.Eylisli, Polonya Poznan kenti fahri vatandaşıdır.



Bazı eserleri: "Kuşu uçmuş budaklar"; "Benim şarkıcı bibim"; "Vazife"; "Ata mülkü"; "İyde ağacı"; "Babalar ve babasızlar"; "Kişiler ve ağaçlar"; "Kür kıyısnın ormanları"; "Kalp yaman nesnedir"; "Taş uykular"



Hazırlayan: Mehmet Emin Yıldız

Kaynak: BBC, haber siteleri