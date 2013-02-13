Azeri yazarın kulağını kesene para ödülü verilecek

Azeri yazar Ekrem Eyisli “Taştan Rüyalar” adlı öyküsünde Ermenilere arka çıktığı gerekçesiyle ülkesinde “aforoz" edildi.

Geçen yıl bir Rus dergisinde yayımlanan ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra meydana gelen isyanlar sırasında Azerilerin Ermenilere uyguladığı şiddeti konu alan öyküsü nedeniyle geçtiğimiz günlerde Azeri yönetiminin hışmına uğrayan Eylisli, Yazarlar Birliği’nden çıkartılmış ve emekli maaşı kesilmiş, oğlu ve eşi de işlerinden ayrılmak zorunda bırakılmıştı.

Agos gazetesinde yer alan habere göre, bu kez Muasır Müsavat Partisi’nin genel başkanı Hafız Hacıyev yazarın kulağını kesip getirene 10 bin manat (25 milyar TL) ödeyeceğini duyurdu.

Genç üyelerinin Ekrem Eylisli’yi sürekli izlediklerini söyleyen Hacıyev; “Doktorlarla da istişare ettik, bizim gençler cebinde iyot da taşıyorlar ki, kulağını kestiklerinde ilk tıbbi yardımı yapabilsinler, kanama olmasın. Kulağı, dayısının oğlu Antranik'in kulağı gibi kesilecek. Kulak kesmek tehlikeli değildir. Bugüne kadar kulağı kesilen kimse ölmemiştir” dedi.

Geçtiğimiz ay izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle mahkum edildiği 15 günlük hapis cezasını tamamlayan blog yazarı ve aktivist Emin Milli, “Azerbaycan’da kesinlikle bir şeyler değişiyor. İlk kez binlerce insan rejimi protesto için sokaklara dökülüyor. Miliyetçi kartı oynamak, hükümetin destek aramak için başvurduğu eski bir oyun,” dedi.