Eygi: Müslümanların bugünkü ahlakı ile İslamî sistem gelmez, ehven-i şer bilgelik üzerine kurulu bir diktatörlük!

Türkiye'de demokrasinin İngiltere, İsviçre ve İsveç seviyesine erişemeyeceğini savunan Vahdet yazarı Mehmet Şevket Eygi, "Peki Türkiye nasıl bir düzenle-sistemle kurtulur, huzura kavuşur, ilerler? Bence İslamî sistemle… Peki bu İslamî sistemi getirecek ve yürütecek vasıflı Müslümanlar var mıdır? Cevap: Yoktur. Müslümanların bugünkü kültürü ve ahlakı ile İslamî sistem gelmez" dedi. Eygi, yazısında "Peki, bu durumda ehven-i şer nedir? Bilgelik (hikmet) ve millî kimlik üzerine kurulu bir diktatörlüktür" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Şevket Eygi'nin Vahdet gazetesinin bugünkü (25 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

1923’te kurulan Cumhuriyet tarihi boyunca en fazla demokrasi şimdi var. En fazla insan hakları, en fazla çoğulculuk, en fazla hürriyet… Bu demokrasi İngiltere, İsviçre, İsveç demokrasisine benziyor mu? Benzemiyor? İleride benzeyebilir mi? Hiç sanmıyorum.

Bizim demokrasimiz bu kadar, buraya kadar…

Peki Türkiye nasıl bir düzenle-sistemle kurtulur, huzura kavuşur, ilerler?

Bence İslamî sistemle… Peki bu İslamî sistemi getirecek ve yürütecek vasıflı Müslümanlar var mıdır?

Cevap: Yoktur. Müslümanların bugünkü kültürü ve ahlakı ile İslamî sistem gelmez.

Gerçek bir İslamî sistemi zamane Müslümanları kaldıramaz.

Peki, bu durumda ehven-i şer nedir?

Bilgelik (hikmet) ve millî kimlik üzerine kurulu bir diktatörlüktür.

Nasıl bir diktatörlük?

1. Diktatör çok kültürlü, çok ahlaklı ve faziletli bilge bir zat olacaktır.

2. Ülkeye, halka, devlete hizmet için sırtına ateşten bir gömlek giyecektir.

3. Başa geçince bütün malını, servetini sadaka olarak dağıtacaktır.

4. Çok mütevazı bir lojmanda oturacaktır.

5. Çok mütevazı bir hayat sürecektir.

6. Aldığı maaşın onda dokuzunu fakirler fonuna yatıracaktır.

7. Lüks ve pahalı makam aracı olmayacaktır.

8. Âdil olacaktır.

9. Düşmanlarının ve karşıtlarının bile güvenini ve saygısını kazanmış olacaktır.

10. İlme, irfana, akla, mantığa, sağduyuya aykırı söz etmeyecek, iş yapmayacaktır.

11. Türkiye’nin bazı şerir ve şaqi unsurları, bugünkü hürriyeti kötüye kullanarak kaos ve anarşi ortamı oluşturuyor. Bilge diktatör buna izin vermeyecektir.

12. Hürriyetin gölgesindeki azgınlıklara, ahlaksızlıklara, rüşvetlere, rantlara, haram yemeye, sosyal adaletsizliğe son verecektir.

13. Hiçbir suçlunun gözünün yaşına bakmayacaktır.

14. İyilere alabildiğine şefkatli ve merhametli, kötülere alabildiğine sert olacaktır.

15. Kötülüğe alet olan, kötülük ve anarşi oluşturan hürriyetlerin bir kısmını askıya alacaktır.

16. Mal, can, din, inanç, namus, nesep hürriyeti sağlayacaktır.

17. Türkiye’nin uluslararası şeffaflık ve temizlik notunu 9,9’a çıkartarak, ülkemizi dünyanın en temiz ve ahlaklı ülkesi haline getirecektir.

18. Yapılan kanun değişiklikleri ile büyük soygunculara, rüşvetçilere, haram yiyicilere, rantçılara, komisyonculara, uyuşturucu tacirlerine, karı tacirlerine, hırsızlara idam cezası verilecektir.

19. Nereden buldun, nasıl elde ettin kanunları çıkartılarak haram servetlere el konulacaktır.

20. Diktatör, askerlere verilen yemeklerden yiyecek, lüks yemek yemeyecektir.

21. Onun kardeşleri, yakınları, oğulları, damatları, arkadaşları, canları ciğerleri, falanları filanları Başkanlık dairesine giremeyecektir.

Yukarıdaki 21 madde bir fikir vermiştir sanırım.

Geriye böyle bilge bir diktatör bulmak kalıyor…