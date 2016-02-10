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Mehmet Şevket Eygi: Türkiye’yi yıkacak faktörlerden biri sapık ideoloji feminizmdir!

"Aşırı Feministler terör estiriyor!"

10 Şubat 2016 19:43

Vahdet yazarı Mehmet Şevket Eygi, "İslamî kriterlere göre Feminizm, Darvinizm Komünizm gibi sapık bir ideolojidir.  Türkiye’yi yıkacak faktörlerden biri işte bu sapık ve bozuk ideolojidir" dedi. "Aile yıkılırsa Türkiye de yıkılır" diyen Eygi, yazısında "Millî kimlik ve kültürümüze uyumlu olmayan yeni Medenî Kanun yüzünden aile kurumu sarsıntı içindedir. Boşanmalar anormal şekilde  artmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Şevket Eygi'nin Vahdet gazetesinin bugünkü (10 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:    

Fotoğrafını  gördüm, hem üzüldüm, hem öfkelendim. Doksan beş yaşında bir ihtiyar, iki bastonla ayakta duruyor. Zavallı adamcağızı hapse atmışlar. Ona orada kim bakacak?.. Suçu neymiş biliyor musunuz? Karısına şiddet uygulamış!..  Yahu onun âhı da gitmiş, vahı da gitmiş. Şiddet uygulayacak hali mi kalmış?

Kadınlara pozitif ayrım yapacağız diye nerelere geldik, ne hallere düştük.

Aşırı Feministler terör estiriyor.

Bazı liseli kızlar dekolte kıyafetlere bürünmesin dersiniz, aşırılar yaygaraya başlar.

Zina yeniden suç sayılsın, cezalandırılsın dersiniz, yaygaralar yeniden başlar.

Çok açık ve seçik konuşuyorum:  Hakların ve hürriyetlerin de sınırı vardır. O sınırlar aşılınca kötülük olur, fertlere ve toplumlara zarar ziyan ulaşır,

İsviçre Medenî Kanunu’nun tercümesi olan eski Türk  (!) Ceza Kanunu  da kötüydü ama bugünkü kadar kötü değildi.

Bizim ailemizin mutlaka bir reisi olması gerekir. Bugünkü Ceza Kanunu ailede reis tanımıyor. Kadını reis yapmış olsalardı bu kadar kötü ve yıkıcı olmazdı.

İslamî kriterlere göre Feminizm, Darvinizm Komünizm gibi sapık bir ideolojidir.  Türkiye’yi yıkacak faktörlerden biri işte bu sapık ve bozuk ideolojidir.

Aile yıkılırsa Türkiye de yıkılır.

Millî kimlik ve kültürümüze uyumlu olmayan yeni Medenî Kanun yüzünden aile kurumu sarsıntı içindedir. Boşanmalar anormal şekilde  artmaktadır.          

Kadın cinayetlerinin ana sebebi bu kanundur.

Bugün on binlerce ayrılmış koca,  işleri bozulduğu ve eski eşlerine nafaka ödeyemedikleri için hapis cezası tehdidi altında titriyor.

Çocuklar için ödenen nafakaların yerli yerinde harcandığına dair hiçbir denetim yoktur.

Aile konusunda alarm zilleri çalıyor.

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