T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eygi: Alaca bulaca giysiler, gökkuşağı gibi başörtüleri şeriata uygun değil, bu şeytani tesettürdür

"En korkunç şehvet riyaset şehvetidir”

30 Mart 2016 17:02

Vahdet yazarı Mehmet Şevket Eygi, kadınların başörtüsünün renkli,giysilerinin erkeklerin dikkatini çekecek gibi alaca bulaca olmasının şeriata, Kur’an’a ve sünnete aykırı olduğunu savundu. Eygi, bu türdeki tesettürün şeytani olduğunu da ileri sürdü.

Şehvet konusuna da değinen Eygi, en hafif şehvetin yeme içme olduğunu, en korkunç şehvetin ise riyaset (Reislik / T24) olduğunu belirtti.

Eygi’nin bugün (30 Mart 2016) yayımlanan “Evler Mal Değil Yuvadır” başlıklı yazısı şöyle:

Müslümanın evi elbette hukuken malıdır amma ahlaken mal olmaktan önce yuvasıdır. Evlerine sadece mal gözüyle bakanlar İslam zihniyetinden, kültüründen, ahlakından uzaklaşmışlardır.  Evet, önce yuva sonra mal…

***

Şehvetlerin en hafifi yeme içme şehvetidir. En korkuncu  riyaset şehvetidir.  Bu ikincisi, cinsel şehvetten üç yüz altmış misli şiddetlidir. 

***

Kur’an-ı Azimüşşan, azan kötü bir toplum için “Onlar namazı yitirdiler, şehvetlerine uydular” buyuruyor. Tevbe edip doğru yola girmedikçe böyle toplumların başları azaptan, beladan, musibetten kurtulmaz.

***

Kendini çok beğenen, dev aynasında gören, lüks hayat süren  bir zata; Ben Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) yolundayım demişsiniz. Yalan söylemişsiniz. O bir vâdidedir, siz bambaşka bir vâdide.

***

Efendi saçma sapan şeytanî soruları ve konuları bırak da,  iki metrelik çukura girdiğinde sana sorulacakların cevaplarını öğrenmeye bak. 

***

O sözde din okulunda, bütün talebeler, evet bir tek eksiksiz bütün talebeler, vakit namazlarını, okul camiinde, okul imamının ardında topluca cemaatle kılmadıkları müddetçe orası bir İslam okulu olamaz. 

***

Nâmahrem yabancı erkeklerin bakışlarını ve dikkatlerini çeken o rengarenk alaca bulaca giysilerle, gökkuşağı gibi başörtüleriyle Kur’an’a, Sünnete, Şeriata uygun tesettür olmaz.  Böyle tesettür şer’î tesettür değil, şeytanî tesettürdür.

***

İslam devleti kurulunca Ezan-ı Muhammedî konusunda şunlar yapılacaktır: (1) Bed seslilere Ezan okutturulmayacaktır… (2) Gerekmediği zaman hoparlör kullanılmayacaktır… (3) Hoparlör kullanıldığı zaman ses şiddeti 75 desibeli geçmeyecektir… (4) Cami ve minarelerde akustik kurallarına uyulacaktır… (5) Ses düzenleri ruhsatlı ve ehliyetli uzmanlara kurdurulacaktır… (6) Gayr-i Müslimlerin ve dinsizlerin bile hayran kalacağı Ezanlar okutturulacaktır… (7) Millet güzel Ezan dinlemek için cami yakınlarına koşacaktır… (8) Büyük metropollerde, şehirlerde bedevî kültürlü cahillere Ezan okutturulmayacaktır… (9) Müezzin yetiştirmek için Ezan Enstitüleri kurulacaktır…

***

Yine İslam devleti kurulunca cami helalarından para alınmayacak, Vakıflar İdaresi cami helalarını açık artırma ile kiraya veremeyecektir.

ETİKETLER

süslümanmehmet şevket eygitesettürşeytani tesettürsünnetkuranşeriat

İlgili Haberler

Eygi: Bazı kadınların bazı erkekleri kudurtacak tarzda seksî kıyafetleri tecavüz vak’alarını çoğaltıyor!

"Namuslu kadın ve kızların sokaklarda fahişe kıyafetiyle dolaşması caiz görülemez!"

Köşe komşusundan Mehmet Şevket Eygi'ye: İstediği kadar açık olsun fâhişe kıyâfeti diyemezsiniz!

"Diyelim ki böyle bir kıyafet türü var, bu tecâvüzün ana sebebi de olamaz, kafası bozuk adam, çarşaflı birine de saldırabilir"

Eygi: Bugünkü düzen İslam’a aykırı ve zıt bir ideoloji üzerine kurulu; bu sisteme iyi demek küfre götürür

"Her geçen gün kötülükler artmakta bu büyük Kıyamet’ten önceki küçük Kıyamettir"

Eygi: Müslümanların bugünkü ahlakı ile İslamî sistem gelmez, ehven-i şer bilgelik üzerine kurulu bir diktatörlük!

"Bizim demokrasimiz bu kadar, buraya kadar…"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24