Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Polat: IŞİD kadısının Antep’te kuşçuluk yaptığını tanınmayan biri yazsaydı, gündem olmasaydı, gözaltına alınıp tutuklanır mıydı?

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, IŞİD tarafından yakılarak öldürülen askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş için 'fetva' verdiği iddia edilen Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi’nin gazeteci İsmail Saymaz'ın yazısının ardından tutuklandığını hatırlatarak, "IŞİD ile ilgili Türkiye’de atılan adımların bir ‘Mecbur kalma’ halinden sonra gerçekleşmesi önümüzdeki döneme dair ciddi kaygıları besleyecek kadar önemli" dedi.

Polat, "Bu haber olmasaydı çok açık ki, Alwi kuş satmaya ve o arada belki bilemediğimiz başka bir dizi ilişkiye devam edecekti. Gazeteci Alican Uludağ da, son örnek üzerine, Twitter hesabından şu hatırlatmayı yaptı: 'Oysa IŞİD’in Antep Emiri Yunus Durmaz’ın bilgisayarında çıkan notta, örgütün işyeri açarak kentte örgütleneceği yazılıydı.' Bu tabloyu, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun, IŞİD’in 10 Ekim Ankara Katliamı’nın ardından 13 Ekim 2015 günü NTV canlı yayınında dile getirdiği, “Türkiye’de bulunan canlı bombaların isim listesi elimizde, ancak eylem yapılmadıkça tutuklayamıyoruz” sözleri ile birlikte düşünelim" ifadesini kullandı.

Polat, "Alwi örneğinin de gösterdiği gibi geri planda ne türden ilişkilerin sürdüğü ve IŞİD’in Türkiye’deki varlığının hangi boyutta devam ettiği hâlâ ciddi endişe kaynağı.Herhalde herkesin aklından şu soru geçiyordur: “Eğer Jamal Abdul Rahman Alwi’nin Antep’te kuşçuluk yaptığını tanınmayan bir gazeteci yazsaydı, bu şekilde gündem olmasaydı, gözaltına alınıp tutuklanır mıydı?” diye sordu.

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