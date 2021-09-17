İsmail Saymaz: İki askerin yakılma fetvasını veren IŞİD kadısı tutuksuz yargılanıyor

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de kaleme aldığı bugünkü yazısında, Türk askerleri Fetih Şahin ve Sefer Taş’ın yakılması için fetva verdiği iddia edilen IŞİD kadısı Jamal Abdul Tahman Alwi’nin tutuksuz yargılandığını ve şu anda Gaziantep’te yaşadığını söyledi.

Alwi yıllardır yaşadığı Gaziantep'te bir ihbar sayesinde 15 Haziran 2020'de tesadüfen yakalandığını belirten Saymaz’ın yazısının devamı şöyle:

"Alwi, 18 Haziran 2020'de cezaevine gönderildi. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde IŞİD yöneticiliğinden dava açıldı. İddianamede, 2013-2016 yıllarında IŞİD içerisinde yer aldığı, kadılık yaptığı, iki Türk askerinin de olduğu kişiler için infaz fetvası verdiği ileri sürüldü. İlk duruşma 22 Eylül 2020'de görüldü. Avukatı, geçmişte Türk basınında Alwi hakkında Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki Yavuz Selim Birliği'nde komutan yardımcısı olduğu yönünde haberlerin yayınlandığını ifade etti. Alwi, 2 Mart 2021'de tahliye edildi.

"Delillerin toplanmış olması ve karartma ihtimalinin bulunmaması, sanığın ailevi ve şahsi mazereti" gerekçesi gösterilerek, Alwi'ye konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama tedbiri kondu. Bu tedbir 26 Haziran'da kaldırıldı. Diyeceksiniz ki, iki Türk askerinin öldürülmesinden yargılanmıyor mu? Bu cinayetlere ilişkin Kilis'te hakkında bir soruşturma var. Fakat 2015 yılından bu yana sürüyor. Hâlâ daha dava açılmadı. Alwi, Gaziantep'te hayatına kaldığı yerden devam ediyor. İhtimaldir ki kuşçu dükkanında, camekanın önünden geçerken gözü kuşlara takılan bir müşterinin içeriye girmesini bekliyor."

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