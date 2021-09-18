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Haber olduktan sonra gözaltına alınan IŞİD kadısı sonra tutuklandı

İki Türk askerinin yakılması için "fetva" verdiği iddia edilen Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi dün Gaziantep'te gözaltına alınmıştı

18 Eylül 2021 20:22

Gaziantep'te IŞİD'in yöneticilerinden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, Suriye'de iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'in 2016'da Fethi Şahin ve Sefter Taş'ı yakarak şehit etmesine ilişkin soruşturması kapsamında, dün polis ekiplerince olayın emrini verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi, 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Zanlı, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz cuma günü yayımlanan yazısında Alwi'nin Gaziantep'te kuşçu dükkanı işlettiğini belirtmişti.

TIKLAYIN - İsmail Saymaz: İki askerin yakılma fetvasını veren IŞİD kadısı tutuksuz yargılanıyor

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