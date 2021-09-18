Haber olduktan sonra gözaltına alınan IŞİD kadısı sonra tutuklandı

Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi, 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Zanlı, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz cuma günü yayımlanan yazısında Alwi'nin Gaziantep'te kuşçu dükkanı işlettiğini belirtmişti.
TIKLAYIN - İsmail Saymaz: İki askerin yakılma fetvasını veren IŞİD kadısı tutuksuz yargılanıyor