Evli kadınlar ne sıklıkla seks yapıyor?

Amerikan Kinsey Enstitüsü'nün kadınların cinsel yaşamlarına dair yaptığı araştırmaya göre, evli çiftlerin neredeyse yarısı ayda birkaç kez, yüzde 10'u da ayda sadece bir kez seks yapıyor.

Jillian Kramer’in Amerika'da yayımlanan Brides dergisi için hazırladığı haberde, evli kadınların cinsel yaşamlarıyla ilgili açıklamaları da yer aldı. Araştırmaya ilişkin haberde, "evliliğinden son derece memnun" olduğunu belirten bir kadın “Eşinizle en son ne zaman seks yaptınız” sorusuna “Sevişmeyeli en az iki ay olmuştur" diye cevap verirken, bir başka kadın “Eşimle haftada bir kere seks yapıyor olmak bizim için yeterli” açıklamasında bulundu. Aynı kadın "Aslında ayda iki kere yapmaktan da mutluyum” diye ekledi.

Kinsey Enstitüsü'nün araştırma sonuçları, yeni evli çiftlerin daha sık seks yapacağına dair beklentinin aksi yönünde bulgular da ortaya koydu.

Los Angelaslı fizyolojist Yvonne Thomas, kadınların ayda iki ya da haftada bir kez seks yapmaktan tamamıyla memnun olduklarını söylemelerini "beklenebilecek bir şey" olarak görüyor. Thomas'a göre, stres, yorgunluk, hayatın beklenmedik olumsuzlukları (beklenmedik harcamalar veya hastalıklar gibi) çiftlerin seks yapma isteklerini azaltıyor. Thomas şunları ekliyor:

“Memnuniyet ve birbirine kesin gözüyle bakmak da sıklıkla, farkında olmadan ilişkileri ve duyguları monoton hale getiriyor. Bu durum, evlendikten sonra çiftler arasındaki heyecan ve gizem gidecekmiş gibi hissettiriyor."

Eğer kendinizi bu durumdan dolayı mutsuz hissediyorsanız ya da evlendikten sonra bu durumla karşılaşmak istemiyorsanız, Thomas'a göre işte yapmayı deneyebileceğiniz dört şey:

1. Tüm hislerinizle ilgilenin

“Farklı şeyler insanları açar. Sevişirken farklı duyguları harekete geçirecek seksi gecelikleri, yaktığınız mumu ve iPod’unuzdan çalacak romantik (veya erotik) bir müziği dikkate alın.”

2. Romantik bir film koyun ve beraber izleyin

“Bu film, sonrasında, hatta belki film sırasında, çiftlerin kişisel olarak romantik ve erotik bir ilişkiye girmek istemeleri için mükemmel bir başlangıç olabilir.”

3. Haftada bir gece dışarı çıkın

“Çok pahalı olmasına gerek yok. Önemli olan birbirinizle ve kaliteli vakit geçirmek. Haftanın dışarı çıkmanızı rutinmiş gibi hissettirmeyecek bir gününü seçin.”

4. Eşinize her gün iltifat edin

“Bu, kayıtsızlık veya birbirine artık kesin gözüyle bakma gibi çiftlerin arasında oluşabilecek olumsuz durumların oluşmamasına yardım eder. İnsanlar kendilerini daha değerli hissettiklerinde ve başkaları için önemli olduklarını bildiklerinde, seks yaparak aşklarını paylaşmaya daha eğilimli.”