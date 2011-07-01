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Yaşam

D vitamini cinsel hayatı canlandırıyor

Avusturya’da bulunan Graz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yürüttüğü araştırma sonucunda, D vitamininin cinsel hayatı canlandırdığı tespit edildi.

01 Temmuz 2011 03:00

T24 - Avusturya’da bulunan Graz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yürüttüğü araştırma sonucunda, D vitamininin cinsel hayatı canlandırdığı tespit edildi.

Uzmanların 2 bin 300 erkek üzerinde birkaç ay boyunca yürüttüğü çalışmada, vücuttaki D vitamini oranı ile testosteron seviyeleri karşılaştırıldı. Araştırma sonucunda, vücudunda daha fazla D vitamini bulunan erkeklerin testosteron seviyelerinin yüksek, idrak kabiliyetleri ve hafızalarının da daha güçlü olduğu görüldü. Uzmanlar kandaki D vitamini oranı yükseldikçe, cinsel isteğin de arttığını belirtti.


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