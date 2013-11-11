Evli erkekle birlikte olmanın cezası 80 bin lira

Anatalya'nın Kemer İlçesi'nde Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Gül'ün eşi ve iki kızının annesi Muazzez Gül, eşinin birlikte olduğu iddiasıyla Neşe Gül aleyhine açtığı tazminat davasında 80 bin lira kazandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Teslime Tosun'un haberine göre, Muazzez Gül, eşi Mustafa Gül'den erkek çocuk dünyaya getiren ve mahkeme kararıyla soyadını da Gül olarak değiştiren Neşe Gül aleyhine, eşi ile evli olduğunu bilerek ilişkiye girdiği iddiasıyla, 2011 yılında Kemer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Neşe Gül'ün avukatları, Muazzez Gül'ün, 15 yıldan fazla bir süredir müvekkillerinin eşi ile birlikte olduklarını bildiğini ve buna rıza gösterdiğini ileri sürdü. Avukatlar ayrıca zamanaşımı nedeniyle davanın düşürülmesini istedi. Mahkeme heyeti ise davalının talebini reddetti ve Neşe Gül'ü, Muazzez Gül'e 80 bin TL manevi tazminat ile dava tarihinden itibaren yasal faizini ödemeye mahkum etti.

'Aileye yönelik düzenleme toplumu ilgilendirir'

Mahkeme hakimi Ülkü Ergin'in gerekçeli kararında, "Aile, sadece mensubu olan kişiler için değil toplum için de önemlidir ve hem yazılı hukuk düzenimizde, hem de örf ve adet hukukumuzda özel bir yere sahiptir. Bu nedenledir ki ailenin korunmasına yönelik düzenlemeler, sadece aileyi değil tüm toplumu ilgilendirmektedir. Böylesi öneme sahip aile kurumuna mensup erkekle evli olduğunu bilerek kurulan duygusal ve cinsel ilişkinin, hatta ondan çocuk sahibi olmanın aile kurumuna ve onun mensubu olan kişilere vereceği zarar kaçınılmazdır. Davalının bunu öngörmemiş olması düşünülemez. Bu nedenledir ki evli kişilerle ilişki uzun süre suç sayılmış ve aile kurumu, bu yolla koruma altına alınmak istenmiştir." denildi.

Bahsi geçen eylemin daha sonraki yasal düzenlemeler sırasında suç olmaktan çıkarılmış olmasının, bu eylemin ahlaka aykırılığını ve dolayısıyla haksızlığını da ortadan kaldırmayacağı vurgulanan gerekçede "davalının; evli olduğunu bilerek davacının eşiyle gayri resmi ilişkiye girmek ve ondan çocuk sahibi olmak suretiyle, gerek yasalarca gerek, örf ve adet hukukunca korunmayan haksız bir davranış içine girdiği" de ifade edildi.

Muazzez ve Mustafa Gül'ün boşanma davası ise devam ediyor.