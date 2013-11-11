T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evli erkekle birlikte olmanın cezası 80 bin lira

Evli Mustafa Gül ile birlikte olan ve ondan bir çocuk doğuran Neşe Gül, 'aile kurumuna zarar verdiği' gerekçesiyle Mustafa Gül'ün karısı Muazzez Gül'e 80 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi

11 Kasım 2013 14:31

Anatalya'nın Kemer İlçesi'nde Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Gül'ün eşi ve iki kızının annesi Muazzez Gül, eşinin birlikte olduğu iddiasıyla Neşe Gül aleyhine açtığı tazminat davasında 80 bin lira kazandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Teslime Tosun'un haberine göre, Muazzez Gül, eşi Mustafa Gül'den erkek çocuk dünyaya getiren ve mahkeme kararıyla soyadını da Gül olarak değiştiren Neşe Gül aleyhine, eşi ile evli olduğunu bilerek ilişkiye girdiği iddiasıyla, 2011 yılında Kemer Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Neşe Gül'ün avukatları, Muazzez Gül'ün, 15 yıldan fazla bir süredir müvekkillerinin eşi ile birlikte olduklarını bildiğini ve buna rıza gösterdiğini ileri sürdü. Avukatlar ayrıca zamanaşımı nedeniyle davanın düşürülmesini istedi. Mahkeme heyeti ise davalının talebini reddetti ve Neşe Gül'ü, Muazzez Gül'e 80 bin TL manevi tazminat ile dava tarihinden itibaren yasal faizini ödemeye mahkum etti. 

 

'Aileye yönelik düzenleme toplumu ilgilendirir'

 

Mahkeme hakimi Ülkü Ergin'in gerekçeli kararında, "Aile, sadece mensubu olan kişiler için değil toplum için de önemlidir ve hem yazılı hukuk düzenimizde, hem de örf ve adet hukukumuzda özel bir yere sahiptir. Bu nedenledir ki ailenin korunmasına yönelik düzenlemeler, sadece aileyi değil tüm toplumu ilgilendirmektedir. Böylesi öneme sahip aile kurumuna mensup erkekle evli olduğunu bilerek kurulan duygusal ve cinsel ilişkinin, hatta ondan çocuk sahibi olmanın aile kurumuna ve onun mensubu olan kişilere vereceği zarar kaçınılmazdır. Davalının bunu öngörmemiş olması düşünülemez. Bu nedenledir ki evli kişilerle ilişki uzun süre suç sayılmış ve aile kurumu, bu yolla koruma altına alınmak istenmiştir." denildi.

Bahsi geçen eylemin daha sonraki yasal düzenlemeler sırasında suç olmaktan çıkarılmış olmasının, bu eylemin ahlaka aykırılığını ve dolayısıyla haksızlığını da ortadan kaldırmayacağı vurgulanan gerekçede "davalının; evli olduğunu bilerek davacının eşiyle gayri resmi ilişkiye girmek ve ondan çocuk sahibi olmak suretiyle, gerek yasalarca gerek, örf ve adet hukukunca korunmayan haksız bir davranış içine girdiği" de ifade edildi.

Muazzez ve Mustafa Gül'ün boşanma davası ise devam ediyor.

ETİKETLER

evlilik dışı ilişkitazminatailecezaantalyakemer belediye başkanıdava

İlgili Haberler

Bülent Arınç: Bu asırda kötülükleri ancak evlilik önler

Arınç: Nikâhsız beraberlikler değil bizim işimiz nikahın bereketi, kerameti, güzelliği. İnşallah toplumda güzel örnekler çoğalsın

'Evlilik dışı doğan bebeğini toprağa gömdü'

Kütahya'da Simav Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan kazıda bebek cesedi bulundu

AKP'li Şamil Tayyar: 'Kavak Yelleri'nin amacı Türk aile yapısını bozmaktı

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar: Başbakan'ın öğrenci evleriyle ilgili açıklamasının ben kamuoyunda biraz yanlış algılandığını düşünüyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24