AKP'li Şamil Tayyar: 'Kavak Yelleri'nin amacı Türk aile yapısını bozmaktı

AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Başbakan Erdoğan'ın gündeme getirdiği kız ve erkek üniversite öğrencilerinin aynı evde yaşamasıyla ilgili tartışmalara katılarak, aralarında Kavak Yelleri'nin de olduğu, TV ekranlarında yer alan bazı dizilerin Türk aile yapısını bozmak kastıyla bilinçli olarak kurgulandığını söyledi.

Beyaz TV'de '1'e Bir' programına AKP Milletvekili Şamil Tayyar ve Berhan Şimşek konuk oldu. ‘Öğrenci evleri’ tartışmasının değerlendirildiği programda Şamil Tayyar, TV ekranlarında yer alan bazı dizilerin Türk aile yapısını bozmak kastıyla bilinçli olarak kurgulandığını söyledi. Kavak Yelleri dizisinde yaşananların Türk aile yapısına kesinlikle uygun olmadığını ve bu tür dizilerle Türkiye'ye bir hayat tarzı sunulmaya çalışıldığını ifade eden Tayyar, öğrenci evlerinin bazı örgütler tarafından kullanıldığını ve bu sorunun yasal düzenlemeyle çözmenin mümkün olmadığını öne sürdü.

Radikal’de yer alan habere göre Şamil Tayyar konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Batı, Türkiye’deki aile yapısını dinamitlemek için değişik araçları kullanmaya başladı. Bunlardan birisi kitle iletişim araçları. Ben iletişim uzmanıyım. Bugün birçok önemli kanalda yayınlanan dizilerin senaryolarının tesadüfen kurgulandığını düşünmüyorum. Bir kısmının, reyting amaçlı, para kazanmak amaçlı olabilir. Ama bir bölümünün de her ne kadar, yerli yapımcılar bu kaygıyla çıkmış olsa bile arkasındaki iradenin Türk toplum yapısını bozmaya yönelik bir senaryoyu hayata geçirmek istediğini düşünüyorum.

‘Kavak Yelleri de o dizilerden biri’

Örnek olsun diye söyleyeyim; Kavak Yelleri dizisi. Bu dizi bir proje diziydi. Bir grup genç, kızlar erkekler aynı evde kalıyorlar, birbirlerine aşık oluyorlar, yatak sahneleri, beraber kalıyorlar. O ev ortamında gençlerin hayatını anlatan bir dizi. Bu diziyle ve benzer dizilerle Türkiye’ye bir hayat tarzı sunulmaya çalışıldı. Bu hayat tarzının özellikle büyükşehirlerde giderek yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Bu bir genel anlayışa, hayat tarzına dönüşürse, şu ana kadar övgüyle söz ettiğimiz Türk aile yapısı büyük bir şekilde bundan zarar görür.

Bizim örfümüz adetimiz buna uygun değil. Her ne kadar, bu sadece AK Partili seçmenlerin de bir problemi değil. Bugün CHP’ye MHP’ye oy veren anne babalara sorsanız bunun doğru olmadığını söylerler. Belli dar bir zümre buna reaksiyon gösterebilir. Gösterebilirler, bu çok önemli değil. Benim biraz farklı düşündüğüm nokta şu. Sayın Başbakan yurtlarla alakalı açıklama yaptı. Yerden göğe kadar doğru olduğunu düşünüyorum.

Başbakan yanlış algılandı

Öğrenci evleriyle ilgili açıklamasının ben kamuoyunda biraz yanlış algılandığını düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz ki Gezi olaylarında da yaşadık, işte bu öğrenci evlerinin çoğu zaman değişik örgütler tarafından hücre evi olarak kullanıldığını, bunu yaparken erkek ve kız öğrencileri seçerek kullandığını, yem olarak kullandığını biliyoruz.

Bir çok genç bu Gezi olaylarına niye gidiyorsunuz diye sorduğunuzda, ‘Abi işte gidiyoruz, bira bedava o bedava, kızlar da var orada, eğleniyoruz sabaha kadar beraber’ vesaire gibi gezi olaylarına gidiş gerekçelerini açıkladılar.

‘Çadırın içinde sabaha kadar içtiler’

Bunun görüntüleri yayınlandı. Mesela bir çadırın içerisinde beş tane ayak, kızlar erkekler, aynı çadırda sabaha kadar içtiler eğlendiler vesaire. Sonuçta bu değerler örgütler tarafından farklı amaçlarla da kullanıldı. Bu öğrenci evleri suç amaçlı uyuşturucu amaçlı kullanılıyorsa, kolluk kuvvetleri zaten gereğini yapar. Anne ve babaları uyarmak için sayın Başbakan’ın açıklamalarını doğru buluyorum.

Önümüze nasıl bir kanun tasarısını geleceğini bilmediğim için, eğer bu örgüt işleri dışında yalın bir şekilde kız öğrenciler ile erkek öğrenciler aynı evde kalamazlar, evet ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ama eğer biz bunun doğru olmadığını düşünüyor isek, yanlış olduğu kanaatinde isek, bunu bizim yasayla düzenlemenin ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Yasayla değil farklı enstrümanlarla daha kolay çözüm üretiriz diye düşünüyorum.