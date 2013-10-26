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Yaşam

Bülent Arınç: Bu asırda kötülükleri ancak evlilik önler

Arınç: Nikâhsız beraberlikler değil bizim işimiz nikahın bereketi, kerameti, güzelliği. İnşallah toplumda güzel örnekler çoğalsın

26 Ekim 2013 19:12

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bu asırda kötülüklerden ancak evlilikler yoluyla kurtulunabileceğini söyledi.

Türk gelenek ve göreneklerinde evliliğin büyük önemi bulunduğuna dikkati çeken Bülent Arınç, "Bu asırda kötülüklerden ancak evlilikler yoluyla kurtulabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Nikâhın bereketinin insan hayatını zenginleştirdiğine işaret eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nikâhsız beraberlikler değil bizim işimiz nikahın bereketi, kerameti, güzelliği. İnşallah toplumda güzel örnekler çoğalsın. Bu asırda kötülüklerden ancak evlilikler yoluyla kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü toplumda öylesine yanlış işler yapılıyor, öylesine tüylerimizi kabartan yanlışlıklar, kötülükler görüyoruz ki bunların ilaçlarından biri de insanların nikâh altında beraber olmasıdır."

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın kıydığı nikah töreninde genç çiftin şahitliğini Başbakan Yardımcısı Arınç, Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin yaptı.

Nikâhın ardından aile cüzdanını Fatma Ayşe Serdaroğlu'na veren Arınç, genç çifte altın bilezik hediye etti.

Arınç, nikâh töreninin ardından Keskinoğlu Şirketi Kurucusu İsmail Keskinoğlu anısına Akhisar'da aslına uygun olarak inşa edilen Ravika Köyü'nü gezdi.

 

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