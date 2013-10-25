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Politika

Bülent Arınç: Gençler aşık olsun

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 'Bir delikanlı veya bir genç kız mutlaka âşık olmalı, bunlar güzel duygulardır' dedi

25 Ekim 2013 18:39

Bosna-Hersek temasları kapsamında dün Zenitsa Üniversitesi’ni ziyaret eden Bülent Arınç , Türk dili ve Edebiyatı bölümünde oluşturulan kütüphanenin açılışını yaptı. TİKA ve Ziraat Bankası'nın desteğiyle kurulan ve Türk fikir adamı Fethi Gemuhluoğlu’nun kütüphanede konuşan Arınç, Gemuhluoğlu’yla ilgili bir anekdotu paylaştı.

radikal.com.tr'nin CİHAN'a dayandırdığı habere göre, Gemuhluoğlu’nun burs vereceği öğrencileri mülakata aldığını belirten Arınç, şu ifadeleri kullandı: "Bizim gençlerimizin hali malum, ben dâhil. Şimdi şöyle bir soruyla karşılaştığınızı düşünün: ‘Evladım sen hiç aşık oldun mu?’ ‘Aman efendim estağfurullah? Herhalde ilahi aşkı kastediyorsunuz. Haşa ben nerede, bir kıza aşık olmak’ derdi bizim gençlerimiz. ‘Git âşık olmayan adamdan hayır gelmez’ derdi. Çocuk söyleyeceğine pişman olurdu.” Bir delikanlı veya bir genç kız mutlaka âşık olmalı, bunlar güzel duygulardır."

 

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