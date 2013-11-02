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Yaşam

'Evlilik dışı doğan bebeğini toprağa gömdü'

Kütahya'da Simav Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan kazıda bebek cesedi bulundu

02 Kasım 2013 12:17

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir kadın evlilik dışı doğan bebeğini toprağa gömdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Akdağ beldesinde ikamet eden Ö.Ç. (35), geçen yıl evlilik dışı bir ilişkiden doğurduğu bebeğini, Cevizlik Mahallesi'nde boş bir alana 60 santimetre genişliğinde bir çukur kazarak gömdü.

Simav Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde bebeğin gömüldüğü alana giderek kazı çalışması başlattı.

Kazıda, bebeğin cesedine ulaşan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Ö.Ç.'yi gözaltına aldı.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsiden sonra bebeğin kesin ölüm sebebi belli olacak.

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