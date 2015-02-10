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Evlenmeden önce 'evlenme ehliyeti belgesi' alınacak

Bakanlar Kurulu, evlenmek için 'evlenme ehliyeti belgesi' alma zorunluluğu getirdi

10 Şubat 2015 11:00

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararında, Evlendirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, "Evlenme ehliyet belgesi: Kişinin evlenme anındaki milli hukukuna göre evlenme ehliyeti ve şartlarının yer aldığı ve evlenmeye sakınca bulunmadığını gösterir belge" alınması gerektiğine ilişkin bent eklendi.


DHA'nın yayınladığı habere göre, Kararda yapılan bir değişiklikle, "Bu Yönetmelik hükümlerine göre evlenmek isteğini belirten, aksi ispat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilen evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesini" hazırlaması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, "evlenme" bendinin tanımı da, "Bir kadın ve bir erkeğin usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları medeni hukuk sözleşmesi" olarak yenilendi.

Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle, "evlenme izin belgesi"nin ve diğer belgelerin kontrolü de şu şekilde düzenlendi:
"Evlendirme memuru, evlenme talebine dair beyannamenin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını, yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle ana, baba veya vasinin rızası ya da hakimin izninin zorunlu olduğu durumlarda rızanın veya hakim izninin, rıza belgesi vasi tarafından imzalanmışsa vasi tayinine dair mahkeme kararının bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlar veya tamamlatır ve beyannamenin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre evlenmenin yapılacağı gün ve saati bildirir."

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