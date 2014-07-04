Türkiye'deki her yüz kişiden 31'i AKP'li ile evlenmek istemiyor

BİLGESAM tarafından Türkiye’deki etnik, dini ve siyasi kutuplaşmanın boyutlarına ilişkin veri elde edebilmek amacıyla yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların yüzde 31’i bir AKP’li ile evlenmek istemiyor.

Siyasi bir kutuplaşmanın varlığına işaret eden araştırmaya göre katılımcıların yüzde 51’i BDP’li birisi ile evlilik yoluyla akraba olmak istemezken, yüzde 36,6’sı BDP’li birisi ile Türkiye’de birlikte yaşamayı problem olarak görüyor.

“Hangi siyasi partiye şartlar ne olursa olsun oy vermezsiniz” şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 77,7’si BDP yanıtını verirken AKP diyenlerin oranı 40,5 CHP diyenler yüzde 40,0, MHP diyenler yüzde 21 olarak dağıldı.

Katılımcıların yüzde 39,5’i geçmişte siyasi kimliği nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını belirtirken yüzde 46,5’i siyasi kimliği nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını düşünüyor. Ayrımcılığa maruz kalanların partilere göre dağılımı şöyle

Geçmişte siyasi kimliğim nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldım

AKP: 44,8,

CHP: 31,1,

MHP: 29,5,

BDP 87,4

Bugün siyasi kimliğim nedeniyle ayrımcılığa maruz kalıyorum

AKP: 27,5 ,

CHP: 64,3

MHP: 52,8,

BDP 86,3.

Araştırmaya göre, yaklaşık her 10 kişiden biri Türkiye’de Kürtlerle birlikte yaşamayı problem olarak görüyor. Geçmişte etnik kimliği nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Kürtlerin oranı yüzde 74,1 olurken bugün etnik kimlik nedeniyle ayrımcılığa uğradığını düşünenlerin oranı 43,9’a geriliyor. BDP seçmeni yüzde 78,5 ile en fazla ayrımcılığa maruz kalan grup olurken, CHP seçmeni yüzde 71,2 ile ikinci sırada yer alıyor.

“Her 5 kişiden 1’inin Türkiye’de Alevi bir Başbakan veya Cumhurbaşkanı olmasından rahatsız olacağı” verisinin yer aldığı araştırmaya göre AKP’lilerin yüzde 43,4’ü, CHP’lilerin yüzde 12,7’si, MHP’lilerin yüzde 30,9’u ve BDP’lilerin yüzden 9,3’ü bir Alevi ile evlilik yoluyla akraba olmak istemediğini dile getirdi.

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