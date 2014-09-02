'127 yıl yaşamanın sırrı hiç evlenmemek'

127 yaşında yaşamını yitiren Leandra Becerra Lumbreras hiç evlenmemiş. 5 çocuğu 20 torunu ve 50 torunun torunu var.

Lumbreras’i anlatan torunu Miriam Alvaer, Lumbreas için enerjisini hiç kaybetmediğini ve hafızasının Meksika Devrimi’nden hikayeler anlatacak kadar yerinde olduğunu söyledi.

31 Ağustos 1887 tarihinde doğan Leandra Becerra Lumbreras geçtiğimiz günlerde 127 yaşına bastı. Meksikalı kadın, Birinci Dünya Savaşı’nda 27, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth tahta çıktığında 66, insanoğlu Ay’a ilk ayak bastığında ise 82 yaşındaydı.

Dünyanın en yaşlı kadını uzun yaşamın sırrını iyi beslenmek, saatlerce uyku ve asla evlenmemeye bağladı.

Torunu Miriam Alvaer, Lumbreras’ı anlatırken hala Meksika devriminden hikayeler anlatacak kadar hafızasının yerinde olduğunu ve asla enerjisini kaybetmediğini söyledi.

Eskiden terzilik yaparak geçimini sağlayan 127 yaşındaki Leandra Becerra Lumbreras evlenmedi ancak 5 çocuk dünyaya getirdi. 20 torunu olan Meksikalı yaşlı kadının 55 torununun torunu bulunuyor.

Torunlarından bazıları ve çocukları vefat eden kadının en küçük çocuğu da geçtiğimiz yıl 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Lumbreras 40 yıl önce taşınırken doğum belgesini kaybettiği için dünyanın en yaşlı kadını ünvanına sahip olamıyor. Bu nedenle Lumbreras’tan 12 yaş küçük Japon Misao Okawa, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en yaşlı kadını olarak gösteriliyor.

Meksika hükümeti ise, yeni doğum belgesi temin ederek bu durumu çözmeye çalışıyor.