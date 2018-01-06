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Spor

Everton, Cenk Tosun transferini resmen duyurdu: Hoş geldin!

Tosun, Everton'la 4.5 yılık sözleşme imzaladı

06 Ocak 2018 02:40

Premier Lig takımlarından Everton, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cenk Tosun'u renklerine bağladığını resmen duyurdu. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Everton'a hoş geldin" ifadelerine yer verildi.

İmzanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Everton forması giyeceğim için çok heyecanlıyım. Everton harika bir kulüp ve büyük bir geçmişi ve büyük bir kültürü var. Taraftarlara kendimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Tüm yeteneklerimi göstereceğim. Herkese nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim. Everton için iyi bir oyuncu olduğuma inanıyorum" dedi.

İngiltere Ligi'nin sert bir lig olduğunu söyleyen Cenk, "Fiziksel gücüm bana yardımcı olacak. Ayrıca iki ayağımı da aynı kalitede kullanabiliyorum ve iyi bir golcü olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

"Umarım bana birçok asist yapacaklar"

Yeni takım arkadaşlarıyla çalışmak için sabırsızlandığını belirten Tosun, "Çok önemli isimler var, Wayne Rooney gibi. Onlarla oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Onlardan çok şey öğreneceğim. Çok yaratıcı isimler var, benim gol atmamda bana çok yardımcı olacaklar. Herkesi tanıyorum, çünkü Everton'ın maçlarını Türkiye'de de takip ediyordum. Umarım bana birçok asist yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Cenk, Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın kendisini çok istediğini belirterek, "Sam Allardyce ve kulüp yönetimi beni çok istedi, bu yüzden buradayım. Allardyce kararımı vermemde büyük bir etken. Bana, beni çok istediğini söyledi ve bunu hissettirdi" dedi.

"Cenk, Türkiye'nin 1 numaralı santforu"

Teknik direktör Allardyce ise, "Cenk, Türkiye'nin 1 numaralı santforu. Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Ligi'nde birçok gol kaydetti. Çok yönlü bir golcü. İki ayağını da kullanabiliyor. Ceza sahasında havadan ve yerden çok etkili. İyi boşluklar yakalayabiliyor" diye konuştu.

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