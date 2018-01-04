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Spor

''Cenk Tosun'da Harry Kane'i gördüm''

''O da Harry gibi bitirici, soğuk kanlı ve üst seviye bir golcü''

04 Ocak 2018 21:28

Everton'ın Cenk Tosun'u Beşiktaş'tan 27 milyon Euroya transfer etmesinin ardından Merseyside ekibinin eski oyuncusu Don Hutchison, ‘’Cenk'i çok iyi tanıyorum. Premier Lig'de oynayabilecek kalibrede oyuncuların bir listesini hazırlayıp bazı teknik direktörlere yollamıştım’’ yorumunda bulundu.

Cenk’in de listede bulunduğunu, Harry Kane gibi gol atarken panik yapmadığını belirten Hutchinson, ‘’Cenk de bu listedeydi. Çok süratli bir futbolcu değil belki ama sağ ayağı da sol ayağı da harika. Tam bir santrfor tam bir takım oyuncusu. Harry Kane'i izlerken ne kadar soğukkanlı olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Gol atarken panik yapmıyor. Cenk Tosun da Harry Kane misali bir havaya sahip’’ diye konuştu.

Everton'un Cenk'i ucuza transfer ettiğini söyleyen Don Hutchinson, ‘’O da Harry gibi bitirici, soğuk kanlı ve üst seviye bir golcü. Bence Everton, Cenk'i çok ucuza transfer etti. 27 milyon pound nedir ki? Takımlar bu zamanda bek oyuncularına bile 50 milyon pound civarı paralar ödüyor’’ dedi.

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