Cenk Tosun'un imza töreni ertelendi

Türkiye’den transfer edilen en pahalı futbolcu olan Cenk Tosun için düzenlenecek imza töreni, milli futbolcunun sağlık kontrolleri devam ettiği için ertelendi.

NTV Spor’un haberine göre, transferi resmen gerçekleştirilen futbolcunun sağlık kontrolleri devam ediyor. Resmi işlemleri yetişmediği için cuma akşamı oynanacak Liverpool maçına yetişmeyeceği kaydedilen oyuncunun, ilk maçına 13 Ocak’taki Tottenham derbisinde çıkması bekleniyor.

Everton’la 4.5 yıllık anlaşmaya varan 26 yaşındaki futbolcunun, haftalık 125 bin Pound alacağı açıklanırken; TSİ 20.00’da imza atması beklenen Tosun’un sağlık kontrollerinin devam etmesi sebebiyle törenin ertelendiği kaydedildi.