Ev sahiplerinin öğrencilerden ‘şaşırtan’ istekleri: Kiranın 4 katı depozito isteyen de var, mutfağa ankastre şartı koşan da!

Kira fiyatların fahiş rakamlara çıktığı şu günlerde üniversite yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasıyla ev sahiplerinin yeni uygulamaları dikkatleri çekmeye başladı. Kimi ev sahibi öğrencilerden kiranın 4 katı depozito parası isterken, kimi de 'eve geçmeden boya-badana yaptıracaksın' gibi şartlar koşmaya başladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, okulların açılmasına sayılı günler kala, sosyal medyada da öğrenciler yaşadıkları acı deneyimleri paylaştı. Depozito haricinde mutfağa ankastre yapılmasını şart koşan da var, öğrencilerden 'ayrı ayrı' kira ya da aidat ücreti isteyen de. Ev arayıp, ev sahibinin 'ilginç' şartı ile karşılaşan öğrencilerden birisi de Ethem Göç. Ethem Göç; ev sahibinin, emlakçı komisyonu ve depozito haricinde sırf öğrenci oldukları için 5 bin lira fazladan para istediğini anlattı. Bir diğer şikâyet ise ev sahibinin, bozuk tuvalet için öğrencilere ‘Ben değil siz kullanacaksınız, siz yaptırın’ çıkışı.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa önemli uyarılarda bulundu. Mal sahibinin kanunen ancak 3 aylık kira değerinde depozito isteyebileceğini belirten Aşa şunları söyledi:

“Depozito ev sahibi için kiracı çıkarken iade etmek koşuluyla bir teminat olarak kabul edilir. Kiracı eve bir zarar vermez veya abonmanlıklardan doğan bir borç bırakmazsa yani evi aldığı gibi teslim ederse depozito da iade edilir. Mal sahibinin depozito istemesi kanunsuz bir şey değil. Ancak bunun dışında istenilen para veya mal talebi kesinlikle doğru değil.

Ev sahipleri tarafından tadilatların dayatma olarak kiracıya yaptırılması da doğru değil.”

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: Kira meselesi, iktidar değişimiyle birlikte ekonomik toparlanma üzerinden dengelenebilir

TIKLAYIN- Yüz yüze eğitim başlayacak; üniversite kentlerinde kiralarda yüzde 50’ye varan artış

TIKLAYIN - Emlakçılar: İstanbul'da evler 1 günde kiralanıyor