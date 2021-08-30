Yüz yüze eğitim başlayacak; üniversite kentlerinde kiralarda yüzde 50’ye varan artış

Eylül ayında üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceğinin açıklanmasının ardından, öğrencilerin yoğun olduğu illerde kira bedelleri yüzde 50’ye varan oranda arttı. En fazla artış İstanbul, Adana ve Tekirdağ’da gerçekleşti.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat imzalı habere göre, Türkiye’de 81 ilde yer alan üniversitelerde üç milyondan fazla öğrenci eğitim görüyor. Birçok kent için üniversite öğrencileri kentin ekonomik dinamiklerini hareketlendiren bir unsur. Gayrimenkul değerlendirmeleri yapan Endeksa.com okulların açılma haberinin ardından bir araştırma yaparak bu gelişmenin kiralara yansımalarına baktı. Araştırmaya göre bütün kentlerde kiralara öğrenci zammı eklendi ve fiyatlar yüzde 5-28 oranında arttı.

"Ev artmadan kira düşmez"

İstanbul’da öğrenci nüfusunun yoğun olduğu Fatih ve Üsküdar’daki emlakçılar ise geçen yıl birçok öğrencinin gittiğini ve emlakta hareketin durduğunu hatırlatarak yüz yüze eğitim haberinin ardından piyasanın hareketlendiğini, kiralarda ise yüzde 50’ye varan artış yaşandığını belirtiyor. Edirne’de de emlakçılar kiralardaki artışların yüzde 50’leri geçtiğini, aynı eve birkaç kez kiralayan dolandırıcıların ortaya çıktığını dile getiriyor.

Emlakçılara göre sorun ev yokluğundan. Konut arzının artırılması gerektiğini söyleyen Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, bu artışların inşaat maliyetlerindeki artışlardan dolayı olduğunu belirterek, “Evlerin amortisman süreleri eskiden 18-20 yıl iken şu an 30 yıla kadar çıkabiliyor. 1 milyon TL’ye ev alan bir yatırımcı evini kiraya verse 2 bin 500 TL ama banka faizine yatırsa 10-11 bin TL alacak. Bu gibi sebeplerden dolayı inşaat maliyetlerini azaltmadan kiraları düşüremezsiniz. Bu konuda yasal bir sınırlama da yok. Arzı yükseltmek gerekiyor” diye konuştu.

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