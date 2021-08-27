İstanbul'da kiralık ve satılık ev piyasası: Fiyatlar neden yükseliyor?

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İstanbul'da kiralık ve satılık konutların fiyatları son bir yılda hızlı bir yükselişe girdi. Dönemsel olarak kiralık ev arayışının artmasıyla da kentin birçok semtinde boş konut bulmak zorlaştı.

Gayrimenkul Değerleme ve Analiz Platformu Endeksa'nın Genel Müdürü Görkem Öğüt, İstanbul genelinde kiralık evlerdeki fiyat artışının ortalama yüzde 30 olduğunu ancak bu oranın bazı semtlerde yüzde 150'lerin üzerinde seyrettiğini söylüyor.

Uzmanlar, fiyat artışlarının ve boş konut sayısındaki azalmanın en önemli sebeplerinin geçtiğimiz dönemde düşük seyreden konut kredisi faiz oranları ve artan üretim maliyetleri olduğunu söylüyor, konut stoğunun azalması ve taleplerin artmasıyla fiyatların yükseldiğini belirtiyor.

Kentsel dönüşüm, kent sakinlerinin pandemi sebebiyle daha geniş konutlara yönelmesi ve depreme dayanıklı bina arayışları da fiyatları etkileyen diğer faktörler.

Aynı durum başta İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin diğer şehirlerinde de görülüyor.

Ev arayanlar, gayrimenkul danışmanları ve uzmanlar anlattı.

Haber & Video: Neyran Elden