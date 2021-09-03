Kılıçdaroğlu: Kira meselesi, iktidar değişimiyle birlikte ekonomik toparlanma üzerinden dengelenebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde sıkça tartışılan konulardan biri olan ev kirası fiyatlarına ilişkin olarak,"Kira meselesi ancak, iktidar değişimiyle birlikte ekonomik toparlanma üzerinden dengelenebileceği için, bu süreçte diğer hane masrafları ile ilgili çetin bir mücadele vermemiz gerekecek" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sevgili Halkım,

Ülkemizde son 7 yılda kiracıların sayısı yüzde 25 civarında arttı. Kira ücretleri korkunç seviyede. Ev sahibi olma hayali kalmayan çilekeş insanımız artık kiralık ev tutamayacak duruma getirildi. Kira mı ödesin, elektrik-doğalgaz mı, çocuğunun okul masrafını mı?

Kira meselesi ancak, iktidar değişimiyle birlikte ekonomik toparlanma üzerinden dengelenebileceği için, bu süreçte diğer hane masrafları ile ilgili çetin bir mücadele vermemiz gerekecek. Halkımız ve bizim için başka bir seçenek kalmamıştır."