Emlakçılar: İstanbul'da evler 1 günde kiralanıyor

Beyoğlu bölgesinde hizmet veren gayrimenkul danışmanı Mehmet Yazıcı, Çukurcuma, Galata gibi bölgelerde yeni proje olmadığı için fiyatların yükselme eğiliminde olduğunu savunarak, "Salgında iki yıl mülk sahipleri kiralara zam yapmadı. Fiyatlar birden yükselmiş gibi geliyor fakat iki yıldır da fiyatlar aynıydı" diye konuştu.

Arzda sorun yaşandığını öne süren Yazıcı, denge sağlanmasının en az 2 yıl süreceği tahminini paylaştı.

Cihangir’de emlakçılık yapan Yalçın Bayazıtlı, kiralık evler için sıra olduğunu belirterek, "Fiyatlarda bin, bin 500 lira arasında artış var. Ne zaman kiralıklar çoğalır, o zaman fiyatlar düşer” dedi.

Bahçelievler’de emlak danışmanlığı yapan Mustafa Garipkuş, bölgede hızlı bir şekilde kentsel dönüşümün olması sebebiyle yeni binaların da fiyatlarının arttığını söyledi.

3.500 lira kiraya verilen yeni binaların 4-5 bin liraya çıktığını belirten Garipkuş, "Öğrenciler de bir anda yüklenince talep arttı. Bir daireye bir anda 2-3 milyon lira veremeyecek olanlar bu kiraları kabul ediyorlar” dedi.

"Fiyat yüzünden talep küçük eve"

Kadıköy’de hizmet veren emlakçı Necati Böğürcü, kentsel dönüşüm, düğün sezonu, okulların açılacak olması gibi pek çok etkenin kira fiyatlarının artmasına neden olduğunu söyledi.

Böğürcü, “Kadıköy bölgesinde yaşamak isteyen çok. Uygun fiyatlı ev bulmak zor. Talep arzı geçti. Bu durum biraz daha sürer. Uygun fiyatlı olduğu için 1+1, 1+0 evlere talep oluyor” diye konuştu.

Yine Kadıköy’de emlakçılık yapan Sabri Serin, kentsel dönüşüm nedeniyle kiralık ev arayışının arttığını söyleyerek, “İsmini yazdıranlar var kiralık ev için. Bazı ev sahipleri çeşitli bahanelerle kiracısını da evden çıkarıp, 500-1000 lira fazla fiyata yeni kiracı buluyor. Bunun için de bir düzenleme yapılmalı” dedi.

"İki yıl böyle sürer"

Avcılar’da emlak danışmanlığı yapan Ayşe Erçetin ise şöyle konuştu:

“Kadıköy ve Avcılar’da kentsel dönüşüm hızlı ilerliyor. O evlerden çıkanların bir yerlere yerleşmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde binalar boşaltıldığı için ihtiyacı karşılayacak yeni evler de bulunamıyor. Bir ilana 150 arama aldığımız oluyor. Bunu da tek bir sebebe bağlayamayız. İnşaat firmalarının 400-500 bin liraya sattığı daireler 700-800 bin liraya çıktı. Bu fiyatlar kiralara da yansıyor. Boşalan kiralık daireler neredeyse iki saat içinde yeni kiracıya veriliyor. Bu durum en az iki yıl böyle devam eder diye düşünüyorum."

80 bin liraya kiralık 3+1

Kiralık ev arayışı sürerken, online'da yer alan kiralık ev ilanlarının fiyatları bazı bölgelerde 80 bin liraya kadar çıkıyor. Beşiktaş Levazım’da bulunan Zorlu Center’da 2+1 dairelerin kiraları 28 bin liradan başlarken, 3+1 daireler ise 80 bin liradan kiracılara sunuluyor.

Beşiktaş Ulus’ta ise 2+1 kiralık dairelerin fiyatları 4 bin liradan başlıyor. Yine aynı bölgede 3+1 daire kira fiyatları 58 bin liraya kadar çıkıyor.

Bebek’te ise 2+1 kiralık ev fiyatları 7 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıkarken, 3+1 daire fiyatları ise 8 bin lira ile 55 bin lira arasında değişiyor.