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Spor

Fenerbahçe, Euroleague Final Four organizasyonuna ev sahipliği yapacak

15-17 Nisan tarihlerindeki maçlar Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak

22 Mart 2016 21:22

FIBA, Kadınlar Euroleage Final Four organizasyonuna Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 15-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Kadınlar Euroleauge Final Four organizasyonunda maçlar Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kadınlar Euroleague'de Final Four karşılaşmaları Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde 15-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek dörtlü final organizasyonunda maçlar, Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak”
 

Yarı Final, 15 Nisan'da


Final Four'da Fenerbahçe’nin yanı sıra iki Rus ekibi Nadejda Orenburg ve Ekaterinburg ile Çek Cumhuriyeti’nden USK Prag mücadele edecek. 15 Nisan’da oynanacak yarı finallerde Fenerbahçe, Nadejda Orenburg ile USK Prag da Ekaterinburg ile karşılaşacak.

16 Nisan’ı takımlar maç yapmadan geçerken, 17 Nisan’da önce yarı finalde mağlup olan takımlar üçüncülük maçı oynayacak. Ardından da yarı finallerin galipleri, Şampiyonluk Kupası’nı kazanmak için sahaya çıkacaklar.

Arka arkaya 5. kez Euroleague'de son dörde kalmayı başaran Fenerbahçe, son dört sezonda iki ikincilik; iki de dördüncülük elde etmişti Fenerbahçe Ülker Sports Arena, daha önce NBA Avrupa Turu kapsamında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın NBA takımlarından Boston Celtics, Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs'le oynadığı maçlarla; 2014 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda da çeyrek finalden finale kadar oynanan tüm karşılaşmalara da ev sahipliği yapmıştı."

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