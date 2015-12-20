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Spor

FIBA'da Rus takımına 'Türkiye' yanıtı

Samsun gerçekleştirilecek U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası’na katılacak Rus takımının ‘güvenlik’ konusunda FIBA'ya bildirimde bulunduğu belirtildi

20 Aralık 2015 19:29

Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleşecek U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası’na katılacak Rus takımının ‘güvenlik’ konusundaki endişelerini değerlendiren FIBA yetkilisi Sakis Kontos, "Geçtiğimiz ay süresince Rus ve Türk kulüpleri birbirleriyle bir çok kez farklı turnuvalarda karşılaştılar. Bu maçlarda herhangi bir tatsız olay ya da herhangi bir sorun yaşanmadı” açıklaması yaptı.

2016 U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası 30 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek. İki ülke arasında gerilen ilişkilerden dolayı, turnuvaya katılacak Rus takımının güvenlik endişesi bulunduğu ve konuya ilişkin FIBA’ya bildirimde bulunduğu belirtildi. FIBA yetkilisi Sakis Kontos, konuyla ilgili Rus basınına yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz ay süresince Rus ve Türk kulüpleri birbirleriyle bir çok kez farklı turnuvalarda karşılaştılar ve sadece basketbolda da değil. Bu maçlarda herhangi bir tatsız olay ya da herhangi bir sorun yaşanmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu bugüne kadar bir çok organizasyon düzenledi ve bu konuda çok tecrübeliler. Samsun'daki turnuvada da hem Rus takımının hem de Rus taraftarlarının güvenliği konusunda her türlü önlemi alacaklarından eminiz" dedi. 

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