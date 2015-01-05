Euro, dolar karşısında 9 yılın en düşüğünü gördü

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi'nin Euro Bölgesi'nde yakında parasal genişlemeye gidileceği sinyali vermesinin ardından, Euro Amerikan Doları karşısında son dokuz yılın en düşük seviyesine geriledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bir ara 1,18'e gerileyen Euro/Dolar paritesi daha sonra 1,19'a yükseldi. Euro, Mart 2006'dan bu yana Amerikan Doları karşısında bu kadar gerilememişti.

Yunanistan'daki belirsizlik

Yatırımcıların parasal genişlemeye göre pozisyon almalarının yanı sıra, Euro'da gözlenen düşüşün bir diğer nedeni de Yunanistan'da 25 Ocak'ta erken genel seçim yapılacak olmasının yarattığı belirsizlik. Yunanistan'da yapılan kamuoyu araştırmaları, kemer sıkma politikalarına karşı çıkan Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) seçimlerde ilk sırada yer alacağını gösteriyor.

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya hükümeti SYRIZA'nın seçimi kazanması halinde Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmasının neredeyse kaçınılmaz olacağı görüşünde. Dergi ayrıca, Almanya'nın artık Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasına karşı çıkmayacağını öne sürmüş, Alman hükümet yetkilileri haberi yalanlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise Yunanistan'ın bugüne dek Euro Bölgesi'nde kalmak için çok ağır bir bedel ödediğini söyledi. Fransız Inter Radyosu'na konuşan Hollande, Yunanlıların özgür iradeleriyle Euro Bölgesi'nde kalıp kalmamaya karar vereceklerini vurguladı.

Deflasyon riski

ECB Başkanı Draghi cuma günü Alman gazetesi Handelsblatt'da yayımlanan mülakatında, aşırı düşük enflasyonun Euro Bölgesi'nde ekonomilere zarar verdiğini söylemişti. Draghi, "Fiyat istikrarını sağlama görevimizi başaramama riskimiz, altı ay öncesine göre daha fazla" demişti.

ECB parasal genişleme ile bankacılık sistemine daha fazla likidite sağlayarak, Euro Bölgesi'nde ekonomiyi canlandırmayı ve fiyatların yükselmesini sağlamayı hedefliyor. Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 0,3'e kadar gerilemişti. Bazı ekonomistler aralık ayı verisiyle birlikte deflasyon dönemine, yani eksi enflasyon dönemine girilebileceğini söylüyor.

ECB'nin yıllık enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde.

'Euro/Dolar 1,10 olur'

2015 için de giderek daha düşük Euro/Dolar tahminleri oluşmaya başladı.

Bloomberg haber ajansına konuşan Societe Generale'den stratejist Kit Juckes, yıl sonu Euro/Dolar tahminlerinin 1,14 olduğunu söylüyor. Bank of New York Mellon'un 2015 sonu beklentisi ise 1,10 seviyesinde.

Deutsche Bank ise Euro'nun 2017'ye kadar parite seviyesinin altına inebileceğini ve Dolar'dan daha değersiz bir para birimi haline gelebileceğini söylüyor.