Yunanistan Euro Bölgesi'nden ayrılacak mı?



Der Spiegel dergisinin haberine göre, Alman hükümeti gerekirse Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasına hazır.

Hükümet kaynaklarına atıfta bulunulan haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin Yunanistan'ın para birliğinden çıkışının üstesinden gelinebileceği kanısında oldukları belirtildi. Bunun nedeni olarak ise Euro Bölgesi‘nin krizin en tepe noktasına ulaştığı 2012 yılından bu yana attığı adımlar gösterildi.

Spiegel'in haberine göre, krizin diğer ülkelere sıçraması tehlikesi sınırlı çünkü İrlanda ve Portekiz ekonomisi iyileşmiş olarak kabul ediliyor.

Gözler Tsipras'ta

Haberde, Alman hükümetinin Yunan muhalefet lideri Aleksis Tsipras erken seçimlerde iktidara gelmezse Yunanistan'ın çıkışını kaçınılmaz olarak gördüğü ifadelerine de yer verildi.

Anketlerde önde görülen Syriza Partisi‘nin lideri, Yunanlara, AB, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan oluşan troyka ile anlaşma koşulları üzerinde yeniden müzakere edileceği ve tartışmalı tasarruf politikasının gevşetileceği vaadinde bulunmuştu. Yeni bir borç affının da mümkün olduğunu bildirmişti.

Yunanistan, 2010 yılından bu yana kurtarma programı kapsamında aldığı 240 milyar euroyla iflastan kurtuldu. AB o dönem mali piyasalarda türbülans yaşanmasından korkmuştu ancak Alman hükümetinin artık böyle bir korkusu yok gibi görünüyor.

Ancak Alman Dışişleri Bakanlığının Avrupa müsteşarı Michael Roth, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkışına karşı olduğunu belirterek, “Yunanistan, Euro Bölgesi'nin bir üyesi ve öyle de kalmalı“ ifadelerini yazdı.