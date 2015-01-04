T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan Euro Bölgesi'nden ayrılacak mı?

Yunanistan'da üç hafta içinde yeni seçimler olacak. Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Alman hükümeti seçimlerde Tsipras kazanmazsa, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasını kaçınılmaz görüyor.

04 Ocak 2015 13:38


Der Spiegel dergisinin haberine göre, Alman hükümeti gerekirse Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasına hazır.

Hükümet kaynaklarına atıfta bulunulan haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin Yunanistan'ın para birliğinden çıkışının üstesinden gelinebileceği kanısında oldukları belirtildi. Bunun nedeni olarak ise Euro Bölgesi‘nin krizin en tepe noktasına ulaştığı 2012 yılından bu yana attığı adımlar gösterildi.

Spiegel'in haberine göre, krizin diğer ülkelere sıçraması tehlikesi sınırlı çünkü İrlanda ve Portekiz ekonomisi iyileşmiş olarak kabul ediliyor.

Gözler Tsipras'ta

Haberde, Alman hükümetinin Yunan muhalefet lideri Aleksis Tsipras erken seçimlerde iktidara gelmezse Yunanistan'ın çıkışını kaçınılmaz olarak gördüğü ifadelerine de yer verildi.

Anketlerde önde görülen Syriza Partisi‘nin lideri, Yunanlara, AB, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan oluşan troyka ile anlaşma koşulları üzerinde yeniden müzakere edileceği ve tartışmalı tasarruf politikasının gevşetileceği vaadinde bulunmuştu. Yeni bir borç affının da mümkün olduğunu bildirmişti.

Yunanistan, 2010 yılından bu yana kurtarma programı kapsamında aldığı 240 milyar euroyla iflastan kurtuldu. AB o dönem mali piyasalarda türbülans yaşanmasından korkmuştu ancak Alman hükümetinin artık böyle bir korkusu yok gibi görünüyor.

Ancak Alman Dışişleri Bakanlığının Avrupa müsteşarı Michael Roth, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkışına karşı olduğunu belirterek, “Yunanistan, Euro Bölgesi'nin bir üyesi ve öyle de kalmalı“ ifadelerini yazdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanDer SpiegelAlmanTsiprasYunanistan Euro BölgesiSpiegelAlmanya Başbakanı Angela MerkelMaliye Bakanı Wolfgang Schäuble YunanistanEuro Bölgesi‘ninPortekizTsipras AlmanYunanAleksis TsiprasSyriza Partisi‘nin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24